Harga BBM Naik, Antrean Panjang di SPBU dan Menunggu Lama

TEMPO.CO, Jakarta - Warga mengantre untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) sore ini setelah pemerintah mengumumkan harga BBM naik. Tempo menyambangi SPBU Siliwangi, Pamulang, Tangerang Selatan pukul 14.38 WIB.

Dari pantauan Tempo, kendaraan roda empat yang tengah menunggu giliran mengular hingga ke jalan raya. Jalan Siliwangi yang mengarah ke Perumahan Vila Dago pun macet sekitar 300 meter.

Polisi yang bertugas di lapangan mengatakan sistem harga pengisian BBM belum sepenuhnya berubah menyesuaikan dengan tarif baru BBM bersubsidi. Harga BBM jenis Pertalite, Pertamax , dan Solar resmi naik hari ini pukul 14.30 WIB.

Salah satu pengendara roda dua, Yogi, menyebut telah menunggu antrean sejak 14.20 WIB. Namun 20 menit sesudahnya, dia tak kunjung dilayani pengisian BBM. Mahasiswa 21 tahun itu sampai meninggalkan motornya dan berdiri di pinggiran. "Soalnya naik mendadak ini," kata dia saat ditemui di lokasi.

Jokowi umumkan kenaikan harga BBM

Tak hanya Yogi, warga lainnya juga mengalami hal serupa. Dua warga yang Tempo temui menyatakan telah menunggu 15-30 menit hingga akhirnya mendapat jatah pengisian tangki kendaraannya.

Hingga pukul 15.00 WIB, antrean motor mulai bergerak. Mesin pengisian BBM menunjukkan harga Pertalite sudah naik menjadi Rp 10 ribu. Begitu juga dengan antrean mobil.

Ada pemilik mobil yang memutuskan batal mengisi BBM, tapi ada juga yang bertahan. Antrean mobil tak tampak lagi di SPBU Siliwangi. Kemacetan pun mulai terurai.

Presiden Joko Widodo alias Jokowi resmi mengumumkan kenaikan BBM bersubsidi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat siang ini. Harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10 ribu per liter.

Kemudian tarif Pertamax melonjak dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter. Harga Solar juga ikut-ikuta naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.

