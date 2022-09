Kasus Penggelapan Mobil Rental di Kalideres Terungkap, Korban Menangis Bahagia

TEMPO.CO, Jakarta - Kapolsek Kalideres AKP Syafri Wasdar mengatakan IS, pelaku penggelapan mobil rental ditangkap setelah polisi menerima laporan korban.

“Setelah menyewa mobil tersebut bukannya dikembalikan melainkan oleh pelaku dibawa kabur,” ujar AKP Syafri dalam keterangan terulis, Senin, 5 September 2022.

Menurut Syafri, korban penggelapan dan penipuan mobil yang dilakukan ibu rumah tangga itu ada 10 orang, tapi yang melaporkan hanya satu orang. Modus yang dilakukan IS adalah menyewa sejumlah mobil secara harian dan mingguan.

”Sasaran pelaku adalah orang yang sudah dikenalnya, sehingga dia dapat dengan mudah memperdayai korban,” kata Syafri.

Kepada polisi, IS mengaku menjual mobil rental dan menggadaikannya. Hasil penjualan dan gadai dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagian uang juga dipakai untuk mencari sasaran korban lain.

Tujuh Mobil Rental yang Ditemukan Polisi

Dari hasil pengungkapan tersebut polisi menyita barang bukti berupa satu Buku BPKB mobil Suzuki Pick Up milik korban. Terdapat 7 mobil yang digelapkan IS, yaitu:

1. Mobil Suzuki Cary Pick Up Nopol B-9586-TAB warna hitam

2. Mobil Daihatsu Xenia Nopol B-1880-WMN warna abu-abu

3. Mobil Suzuki Cary Pick Up Nopol B-9461-FAT warna Hitam

4. Mobil Suzuki Granmax Fan Nopol B-9526-WCB warna Putih

5. Mobil Suzuki Cary Pick Up Nopol B-9909-RI warna Hitam

6. Mobil Suzuki Cary Pick Up Nopol B-9695-BAW warna Hitam

7. Mobil Suzuki Cary Pick Up Nopol B-9021-BAT warna Hitam

Polisi Kembalikan Mobil Rental yang Digelapkan IS

Kapolsek Kalideres mengembalikan mobil rental yang digelapkan IS kepada pemiliknya. Hidayatulloh (45) warga Kamal, Kalideres, Jakarta Barat, tak kuasa menahan haru saat mobil rentalnya berhasil ditemukan oleh Polsek Kalideres.

Air matanya tak terbendung saat personel Polsek Kalideres mengembalikan mobil yang berapa bulan lalu hilang dibawa kabur IS. Hidayatulloh mengatakan kredit mobil itu belum lunas.

“Saya gak kuasa pak, saya nangis karena bahagia, tak menyangka mobil yang baru diambil dan masih dalam proses kredit bisa kembali ke tangan saya. Saya berpikir mobil saya tidak bisa ditemukan lagi pak,” ucapnya.

Selain Hidayatulloh, Lim Chok Hin warga Jalan Pulo Harapan Indah Cengkaréng, Jakarta Barat dan Muaz warga Pedongkelan Belakang Cengkareng Jakarta Barat juga berterima kasih lantaran kendaraan miliknya telah kembali.

"Saya tak menyangka pak bisa kembali lagi, saya berterima kasih kepada polsek Kalideres yang telah mengembalikan kendaraan miliknya beberapa waktu lalu dicuri oleh pelaku," katanya.

Ibu rumah tangga pelaku penggelapan mobil rental itu dijerat pasal 378 dan/atau 372 KUHP tentang Penipuan dan/atau Penggelapan. Dia ditahan di Polsek Kalideres untuk pemeriksaan lebih lanjut.

