Transjakarta Buka Rute Mikrotrans Terminal Tanah Merdeka-Pulogebang Tarif Rp 0

TEMPO.CO, Jakarta - PT Transjakarta membuka rute mikotrans terbaru jalur Terminal Tanah Merdeka dan Terminal Pulogebang atau JAK 110. Rute mikrotrans tersebut sudah berjalan sejak Selasa, 6 September 2022.

“Penambahan rute baru ini seiring dengan target Transjakarta memperluas jangkauan layanan hingga 95 persen di tahun 2022,” ujar Anang Rizkani Noor, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Transjakarta dalam keterangan tertulisnya hari ini, Rabu, 7 September 2022.



Anang mengungkap pembukaan rute Mikrotrans tersebut agar masyarakat bisa dengan mudah menggunakan transportasi umum. Selain itu, penyediaan moda transportasi umum ini merupakan upaya meningkatkan penggunaan transportasi umum oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

“Pembukaan rute Mikrotrans terbaru diharapkan semakin mempermudah mobilitas masyarakat baik sebagai pengumpan maupun moda transportasi sehari-hari,” tutur Anang.

Adapun pengguna layanan mikrotrans Transjakarta wajib melakukan tap in dan tap out pada alat Tap on Bus atau TOB untuk menggunakan layanan tersebut. Tarif yang ditetapkan hingga saat ini masih Rp. 0 atau gratis dengan penerapan aturan yang berlaku.

“Tetap patuhi semua aturan yang berlaku demi keamanan dan kenyamanan bersama,” katanya.

VANIA NOVIE ANDINI

