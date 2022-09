Jakarta Jadi Finalis We Love Cities, Anies Baswedan: Bukan Sekadar Kompetisi

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendukung ajang We Love Cities (WLC) 2022 yang digelar pada 19 September-31 Oktober 2022 di San Francisco, California, Amerika Serikat. Ajang internasional ini diikuti 75 kota dari 32 negara, termasuk tiga finalis dari Indonesia, yaitu Jakarta, Balikpapan, dan Probolinggo.

Mengutip dari laman resminya, We Love Cities merupakan kampanye keterlibatan publik yang memungkinkan orang di seluruh dunia untuk mengekspresikan dukungan untuk pembangunan perkotaan berkelanjutan dengan memilih finalis favorit mereka dari WWFs One Planet City Challenge dan menuliskan saran perbaikan untuk kota-kota ini. DKI Jakarta pernah menjadi juara di ajang We Love Cities pada 2018.

"Ini bukan sekadar soal kompetisi tapi juga sebuah komitmen seluruh masyarakat global yang ingin adanya pembangunan berkelanjutan, ingin adanya kegiatan kemajuan tanpa menyisakan kerusakan bagi lingkungan,” kata Anies Baswedan dalam keterangan tertulis, Selasa, 20 September 2022.

Menurut Anies, keikutsertaan ini menjadi bukti nyata bahwa Jakarta ingin adanya kemajuan yang signifikan, khususnya terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik di Jakarta. “Mari kita dukung Jakarta untuk menjadi bagian dari pendorong perbaikan iklim dunia,” ujar Anies.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan bahwa WLC adalah kompetisi dalam melaksanakan kampanye pelibatan masyarakat yang mendorong masyarakat di seluruh dunia untuk menyatakan dukungan bagi pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

"Pada ajang WLC ini akan ditetapkan dua pemenang secara global. Provinsi DKI Jakarta bersama 250 kota dari 50 negara termasuk 24 kota/kabupaten dari Indonesia berkompetisi dengan melaporkan data aksi iklim tahun 2021," kata Asep.

Tim juri yang hadir pada ajang tersebut, kata dia, terdiri atas pakar perkotaan internasional yang akan menilai aspek keselarasan rencana aksi iklim kota dengan target berbasis sains, keseimbangan aksi mitigasi dan aksi adaptasi dalam mencapai target, serta kemampuan untuk memimpin dan berinovasi dalam menghadapi tantangan dalam perubahan iklim.

Program WLC 2022 merupakan kelanjutan dari program One Planet City Challenge (OPCC) yang merupakan kompetisi persahabatan global antar kota dan diselenggarakan oleh World Wide Fund for Nature (WWF) dalam rangka menanggulangi perubahan iklim.

Pada pengumuman OPCC tanggal 31 Mei 2022, Jakarta terpilih sebagai pemenang nasional OPCC 2021-2022. Para finalis terpilih kemudian melanjutkan ajang WLC 2022 pada 19 September hingga 31 Oktober 2022.

MUTIA YUANTISYA

