Soleh Solihun Kena Pungli, Kanit Samsat Jaksel Bantah Ada Perintah Atasan

TEMPO.CO, Jakarta - Kanit Samsat Jakarta Selatan Ajun Komisaris Mulyono membantah jika ada perintah dari atasan agar meminta pungutan atau pungli kepada masyarakat yang mau memperpanjang STNK. Hal ini ia sampaikan menanggapi viralnya pungli yang menimpa komika Soleh Solihun.

Mulyono mengatakan ia telah mempertemukan antara Soleh Solihun dan petugas yang melakukan pungli. Dalam pertemuan tersebut, pelaku yang berinisial AS merupakan karyawan bantuan atau bukan personel polisi meminta maaf kepada Soleh.

Kepada Soleh, Mulyono memastikan bahwa dirinya tidak memerintahkan atau menerima setoran dari AS. "Jelaskan ke Bang Soleh sebenernya apa, untuk apa. 'Untuk saya sendiri, Pak'. Pernah gak saya memerintahkan untuk nyetor ke saya? 'Tidak ada'," jelas Mulyono menceritakan ulang pertemuan itu saat ditemui Tempo di ruangannya, Kamis, 29 September 2022.

AS, kata Mulyono, mencoba mengembalikan uang yang sudah diterimanya dari Soleh. Namun, Soleh menolaknya. "Buat sampeyan saja, saya ikhlas”, kata perwira pertama tingkat tiga itu menirukan perkataan Soleh Solihun.

Kanit Samsat itu juga bercerita bahwa Soleh Solihun meminta kepadanya untuk tidak memecat AS. Sebab, Soleh tidak ingin memutus rezeki anak istri AS. Namun, pada akhirnya AS tetap dipecat. Mulyono mengklaim hal itu merupakan bentuk komitmen satuannya.

"Akhirnya Bang Soleh mau pulang, minta maaf ke Bang Sandi. 'Saya mohon maaf, tidak ada niat untuk bicara masalah pungli. Saya kira, ya, bayar itu emang biasanya saya bayar'," ucap Mulyono menceritakan ulang kejadian itu.

Sebelumnya Komika Soleh Solihun mendapatkan pengalaman tidak menyenangkan saat memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK lima tahunan di Polda Metro Jaya. Dia diduga menjadi korban pungutan liar alias pungli pada Selasa, 27 September 2022.

Lewat akun Twitternya @solehsolihun, anggota klub motor Prediksi itu membagikan ceritanya. “Perpanjang STNK 5 tahunan. Jam 8 pagi sampe Samsat di Polda Metro, langsung cek fisik. Bayar 30 ribu,” kata Soleh dalam cuitannya, Selasa, 27 September 2022.

Cerita soleh mendapatkan respons dari banyak warganet. Komika Gilang Bhaskara salah satunya. Gilang ternyata juga punya pengalaman yang mirip. “Gue belum lama juga cek fisik di sini, sama bayar 30 ribu juga,” kata Gilang lewat akunnya @gilbhas.

MUHSIN SABILILLAH

