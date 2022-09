Najwa Shihab Bantah Lembek ke Anies Baswedan

TEMPO.CO, Jakarta - Founder Narasi, Najwa Shihab, menepis tudingan soal sikapnya yang dianggap tebang pilih dalam memperlakukan pejabat dan dinilai lembek ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Ia menjawab tudingan tersebut dengan menyatakan bahwa dirinya kerap mengundang Anies Baswedan ketika membahas berbagai kebijakan yang diambil Pemprov DKI.

"Ketika kami di TV, berkali-kali kami mengangkat isu yang kencang terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Soal banjir beberapa kali," katanya dalam acara Indonesia Millenial and Gen-Z Summit 2022 di The Tribrata Jakarta, Jakarta Selatan, Jumat, 30 September 2022.

Tidak hanya soal banjr, eks jurnalis Metro TV itu pernah mengundang Anies untuk menanyakan ihwal anggaran pulpen yang dinilai sangat tidak wajar. Namun, Anies tidak memenuhi undangan tersebut. "Ingat enggak, sih, soal anggaran yang waktu itu harga pulpennya luar biasa, Naudzubillah Min Dzalik enggak masuk akal. Itu kami bahas," ujar Nana sapaan akrab Najwa.

Pemprov DKI, kata dia, pernah menganggarkan pengadaan pulpen mencapai Rp 124 miliar dan hasil audit BPK terhadap penggunaan anggaran 2020 menemukan adanya kelebihan pembayaran dalam sejumlah proyek.

"Soal kasus kelebihan bayar kami bahas dan ketika kami bahas itu kami mengundang orang-orang yang paling vokal dan paling kencang mengkritisi kebijakan-kebijakan yang diambil, yaitu PSI dan PDIP" katanya.

Namun, Najwa Shihab mengatakan ketidakhadiran Anies merupakan hal yang lumrah. Sebab, tidak Anies seorang, banyak pejabat yang susah dihubungi ketika ingin dikonfirmasi soal kebijakannya. "Jadi, itu bukan hanya gubernur DKI Jakarta, tetapi itu dilakukan oleh semua pejabat publik yang lain yang memang tidak mau bahas hal-hal yang ngga ngenakin," kata Najwa.

Mendengar pernyataan Najwa Shihab tersebut, Anies sontak membenarkannya dan menjawab seraya nada bercanda dengan mengkaitkan peretasan yang dialami oleh kru Narasi lantaran membahas isu gaya hidup pejabat, dalam hal ini aparat kepolisian. "Ya (tidak hadir) dan tidak melakukan peretasan sesudahnya," kata Anies denga tawa.

Najwa Shihab menjadi pembicara di acara Indonesia Millenial and Gen Z Summit 2022 membahas The Future of Indonesia Democracy bersama Gubernur DKI Anies Basweda, Ketua KPU Hasyim Asyari, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi.

MUTIA YUANTISYA

