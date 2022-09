Anies Baswedan Resmikan Sekolah Net Zero Carbon, Politikus PSI: Jadikan Ini Standar Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Sekolah net zero carbon yang baru diresmikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diharapkan menjadi standar baru untuk sekolah negeri di Ibu Kota. Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan saat ini baru ada 4 sekolah net zero carbon.

Politikus PSI itu ingin semakin banyak sekolah negeri di Jakarta yang mengadopsi konsep green building masa depan. "Kami harap tidak berhenti di 4 sekolah ini saja," kata Anggara dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 30 September 2022.

Pemprov DKI Jakarta diminta menetapkan target kapan semua sekolah negeri di Jakarta punya bangunan rendah emisi yang ramah lingkungan dengan desain abad 21 tersebut. Anggara mengatakan proyek rehabilitasi sekolah net zero itu dapat menambah rasa bangga para siswa sekolah negeri Jakarta.



Selain berharap semua sekolah negeri Jakarta mengadopsi konsep green building, Anggara juga mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta tetap menjalankan tugas untuk memenuhi kebutuhan dasar akses pendidikan. HIngga saat ini ada banyak kelurahan di DKI Jakarta yang belum punya sekolah negeri, baik tingkat SD, SMP, hingga SMA.

"Ada 165 kelurahan belum memiliki SMA, 89 kelurahan belum punya SMP dan 16 kelurahan belum punya SD," katanya.