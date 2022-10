Anies Baswedan Pilih Nyapres ketimbang Maju Lagi di Pilkada DKI: Fokus di Situ

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan siap dicalonkan sebagai presiden oleh Partai NasDem di Pilpres 2024.

Ia menyatakan pula sukses Pilpres 2024 kini menjadi fokus utama dalam langkah politiknya ketimbang maju kembali di Pilkada DKI 2024.

“Saya merasa terhormat, merasa kagum dengan apa yang dikerjakan Partai NasDem terhadap panggilan tugas ini. Jadi saya siap jalankan tugas ini, otomatis saya fokus untuk melaksanakan tugas yang sekarang diembankan,” katanya di NasDem Tower, Jakarta, Senin, 3 Oktober 2022.

“Fokus saya sekarang di situ dan itu akan jadi perhatian full dari kami,” ucap Anies menambahkan.

Dalam kesempatan itu Anies meminta kepada Ketua Umum Surya Paloh dan jajaran Partai NasDem untuk menuntaskan masa jabatannya dulu sebagai orang nomor satu di Jakarta hingga 16 Oktober mendatang. “Izinkan kami menuntaskan yang di Jakarta sampai dengan tuntasnya tanggung jawab yang diamanahkan oleh rakyat Jakarta,” ucap dia.

Anies mengatakan setelah tugasnya selesai ia akan bekerja Bersama NasDem demi sukses di Pilpres 2024. “Sesudah itu kita langsung bersiap membangun kolaborasi yang solid, bersiap untuk melaksanakan apa yang diamanahkan oleh partai Nasdem sebagai bagian dari tanggung jawab kita untuk negeri ini,” tuturnya.

Keputusan nmengusung Anies ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Sebelumnya, Anies disandingkan dengan dua bakal Capres lainnya, yakni Panglima TNI Andika Perkasa dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. “Kenapa Anies? Jawabannya adalah why not the best?” kata Surya dalam pidatonya.

Surya mengawali pidatonya dengan memaparkan keyakinan dan prinsip dari Partai NasDem. Adapun Surya mengatakan telah menerima berbagai masukan, saran, serta berkontemplasi sebelum memutuskan menunjuk Anies sebagai Capres.

Surya menyebut Anies menjadi sosok yang mampu untuk meneruskan pembangunan di Indonesia. Ia juga menilai prinsip dan perspektif Anies sejalan dengan apa yang diyakini oleh Partai NasDem.

“Inilah mengapa akhirnya NasDem memilih sosok Anies Baswedan. Kami memikirkan masa depan bangsa ke depan. Insya Allah jika Anies terpilih jadi Presiden, pimpinlah bangsa ini jadi bangsa yang lebih bermartabat, yang mampu membentuk karakter daripada bangsa ini sejatinya,” ujar Surya Paloh.

IMA DINI | AHMAD FAIZ

Baca juga: Anies Baswedan Akan Tinggalkan Balai Kota, dari Penyelenggara Negara Jadi Warga Negara