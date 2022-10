Acara HUT Karang Taruna Jadi Arena Dukungan ke Anies Baswedan Maju Capres

TEMPO.CO, Jakarta - Teriakan presiden berulang kali terdengar pada acara HUT Karang Taruna ke-62 yang dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Setu Babakan, Jagaraksa, Jakarta Selatan pada Ahad kemarin, 9 Oktober 2022..

Para anggota Karang Taruna yang hadir bersorak presiden saat ia akan memberikan sambutan di acara tersebut. "Presiden, presiden, presiden," para peserta acara berteriak.

Dalam acara ini, Anies Baswedan sekaligus berpamitan karena akan segera mengakhiri jabatannya sebagai Gubernur DKI. Anies menyebut Karang Taruna punya peran besar hadapi pandemi.

"Menghadapi pandemi kemarin, anak-anak muda yang bergabung di karang taruna telah menjadi bagian dari yang menyelamatkan sesama warga Jakarta, telah menjadi bagian yang memikirkan soal kemanusiaan,"ujar Anies dalam sambutannya.

Anies Baswedan Diusung Capres Oleh Nasdem

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi diusung Partai NasDem menjadi capres dalam perhelatan Pilpres 2024. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum, Surya Paloh. Sebelumnya, Anies disandingkan dengan dua bakal Capres lainnya, yakni Panglima TNI Andika Perkasa dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Kenapa Anies? Jawabannya adalah why not the best?” kata Surya Paloh dalam pidatonya di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Senin, 3 Oktober 2022.

Surya mengawali pidatonya dengan memaparkan keyakinan dan prinsip dari Partai NasDem. Adapun Surya mengatakan telah menerima berbagai masukan, saran, serta berkontemplasi sebelum memutuskan menunjuk Anies sebagai Capres.

Surya menyebut Anies menjadi sosok yang mampu untuk meneruskan pembangunan di Indonesia. Ia juga menilai prinsip dan perspektif Anies sejalan dengan apa yang diyakini oleh Partai NasDem.

“Inilah mengapa akhirnya NasDem memilih sosok Anies Baswedan. Kami memikirkan masa depan bangsa ke depan. Insya Allah jika Anies terpilih jadi Presiden, pimpinlah bangsa ini jadi bangsa yang lebih bermartabat, yang mampu membentuk karakter daripada bangsa ini sejatinya,” ujarnya.

Menangapi pernyataan Surya Paloh, Anies menyatakan bersedia menjadi capres dan siap berkolaborasi dengan Nasdem. "Ketika Bang Surya dan Nasdem mengajak kami berdampingan, mengajak bersama memperbaiki yang kurang tuntas. Kami terima, kami siap menjawab tantangan itu disertai dengan rendah hati," kata Anies.

MUHSIN SABILILLAH

