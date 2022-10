Jumlah Pengguna Harian KRL Hampir 800 Penumpang per Hari, yang Transit di Manggarai juga Meningkat

TEMPO.CO, Jakarta - Jumlah penumpang harian KRL terus meningkat dan semakin mendekati jumlah penumpang sebelum pandemi.

Bila sebelum pandemi Covid-19, jumlah penumpang harian KRL tercatat 1,2 juta penumpang, dengan transit tertinggi di Stasiun Manggarai mencapai 200 ribu penumpang.

"Saat ini penumpang kita sudah menuju 800 ribu, dan angkanya sudah mencapai 770 ribu di hari senin minggu lalu,” kata VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba saat di Stasiun Manggarai, Senin, 10 Oktober 2022.

Hingga akhir tahun 2022 nanti jumlah penumpang KRL akan terus bertambah mencapai 850 ribu penumpang per hari.

Demikian pula dengan jumlah penumpang KRL yang transit di Manggarai, diprediksi akan megalami kenaikan hampir 150 ribu penumpang setiap harinya. Lonjakan jumlah penumpang yang transit ini, kata Anne Purba sudah diantisipasi dengan rekayasa operasi.

Ia menjelaskan, sebelum Switch Over atau SO 5, jumlah pelayanan KRL untuk melayani 1,2 juta penumpang itu hanya 980 perjalanan. Tetapi, setelah SO ke lima di Manggarai, bisa melakukan operasi sampai 1080 dan hampir 1100 perjalanan per harinya.

Kemudian, Anne mengartikan dari sisi frekuensi perjalanan KRL tersebut mengalami peningkatan, dan Stasiun Manggarai sudah melakukan Switch Over beberapa kali dan nantinya terus dilakukan sampai tahun 2024.

ALIYYU MEDYATI

