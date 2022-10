Fadil Imran: Keberhasilan Polisi Bukan Diukur dari Jumlah Pengungkapan Kasus

TEMPO.CO, Jakarta - Kapolda Metro Jaya Irjen Mohammad Fadil Imran meminta anggotanya untuk mengutamakan pencegahan tindak kejahatan daripada menangkap pelaku kejahatan.

“Keberhasilan polisi bukan diukur dari jumlah pengungkapan kasus, melainkan dengan menurunnya angka kejahatan. Memang menangkap pelaku kejahatan adalah suatu kebanggaan. Namun, mencegah kejahatan adalah sebuah kemuliaan,” kata Fadil dalam keterangan tertulis, Kamis, 27 Oktober 2022.

Kapolda Metro Jaya itu mengimbau personel kepolisian untuk berubah dan berbenah menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang semakin maju. Tujuannya, agar tidak tertinggal dan tertindas oleh perubahan zaman.

“Apabila kita tidak berbenah dan berubah di era disrupsi informasi dan perkembangan teknologi, kita yang akan tergilas oleh perubahan,” kata Fadil Imran.

Hal tersebut disampaikan Fadil Imran saat memberikan arahan kepada personel Dit Samapta Jajaran Polda Metro Jaya di Balai Pertemuan Metro Jaya (BPMJ).

Personel Dit Samapta jajaran Polda Metro Jaya, kata dia, dituntut untuk selalu profesional dalam melaksanakan tugas di lapangan, humanis terhadap masyarakat, serta harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dalam bertugas.

Fadil Imran berharap seluruh anggota kepolisian mampu meningkatkan kembali kepercayaan masyarakt terhadap Institusi Kepolisian. Personel Samapta disebut sebagai garda terdepan dalam pencegahan tindak pidana kejahatan jalanan melalui kegiatan patroli rutin.

“Harapan saya, kita semua dapat meningkatkan kembali apresiasi dan kepercayaan masyarakat. First Hand is the best, but second outer hand is better. Menyiarkan sendiri itu bagus tapi kalau orang lain yang menyampaikan itu lebih baik,” kata Fadil Imran.

