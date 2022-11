Peringati Hari Pangan Sedunia, Kabupaten Bogor Gelar Pasar Murah

TEMPO.CO, Cibinong - Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor mengadakan pasar murah hari ini. Kegiatan yang dinamai "Gelar Pangan Murah" itu dilaksanakan di halaman Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (Samsat), Sukaraja.

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan kegiatan pasar murah itu akan berlangsung mulai pukul 07.30 hingga selesai. Acara yang bertujuan stabilisasi pasokan dan harga pangan sekaligus memperingati Hari Pangan Sedunia ini menawarkan bahan pokok dengan harga di bawah rata-rata.

Beberapa bahan pokok yang dijual mulai dari beras Rp 40.000 per 5 kilogram, bawang merah Rp 28.000 per kilogram, bawang putih Rp 25.000 per kilogram serta gula pasir Rp 11.500 per kilogram.

Untuk harga cabai merah keriting dijual Rp 23.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp 27.000 per kilogram. Harga daging ayam ras Rp 33.000 per kilogram dan daging sapi Rp 88.000 per kilogram. Harga minyak goreng Rp 13.000 per liter, telur ayam ras Rp 23.000 per kilogram, pepaya Rp 4.000 per kilogram, wortel Rp 4.000 per kilogram, dan buncis Rp 8.000 per kilogram.

Plt Bupati Bogor berharap kegiatan ini dapat mengantisipasi lonjakan dan kelangkaan bahan pokok. Ia juga meminta dinas dan instansi terkait untuk rutin mengecek harga dan ketersediaan bahan pokok secara berkala.

"Kemarin saya mampir ke Pasar Cisarua dan mengecek harga komoditas di sana," ujar Iwan di Cibinong, Senin, 7 November 2022, seperti dikutip Antara.

Pasar murah ini, kata Iwan, sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat penanganan inflasi. Fokus utama pemerintah daerah adalah menjaga stabilitas harga dan stok bahan pokok. "Dengan mengetahui harga dan ketersediaan bahan pokok, akan lebih mudah dalam mengambil langkah antisipasi kenaikan inflasi dampak krisis global," kata Iwan.

