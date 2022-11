Banjir Luapan Sungai Sabi Tangerang, Sebabkan Tol Jakarta-Merak Tergenang

TEMPO.CO , Tangerang - B anjir di Tol Jakarta-Merak Kilometer (KM) 24 pada Minggu sore diduga terjadi karena Sungai Sabi di Tangerang meluap. Marketing and Communication Department Head Jasamarga Metropolitan Tollroad Irra Susiyanti mengatakan banjir akibat luapan sungai itu Tangerang juga menggenangi sejumlah wilayah di Tangerang dan sekitarnya.

Sepekan Bisnis: Rencana Tender Jalan Tol 41,68 T, Luhut Sebut Persiapan KTT G20 Bali The Best in History

Berita terpopuler selama sepekan terakhir dimulai dari tender dua jalan tol baru senilai Rp 41,68 triliun yang tengah dipersiapkan Kementerian PUPR.

