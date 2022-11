Konser Blackpink di Jakarta 1 1 Maret 2023, Tiket Termahal Dijual Rp 3,8 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Tiket konser BLACKPINK di Jakarta pada 11 dan 12 Maret 2023 di Main Stadium Gelora Bung Karno (GBK) mulai dijual mulai 14 dan 15 November 2022.

Ini adalah konser kedua grup K-pop itu di Jakarta sejak konser In Your Area pada 2019. Pada konser di GBK ini, BLACKPINK akan mempromosikan materi album baru mereka Born Pink dengan hits seperti Pink Venom, Shut Down. Sejumlah hits dari album sebelumnya juga akan ditampilkan.

"Komunitas penggemar BLACKPINK atau BLINKs sangat besar di Indonesia dan tentu konser ini sudah sangat dinantikan," kata VP of Brand Marketing tiket.com Maria Risa Puspitasari, Minggu 13 November 2022, seperti dikutip dari Antara.

Maria mengatakan konser ini menjadi manifestasi nyata pemulihan industri hiburan di Indonesia. .

Grup K-pop yang terdiri dari Jennie, Lisa, Jisoo, dan Rosé itumeraih lebih dari 25 penghargaan dari 100 nominasi musik internasional sejak debut pada 2016. BLACKPINK juga menjadi girlgroup K-Pop pertama dalam sejarah yang meraih predikat Double Million Seller karena berhasil jual album di atas 2 juta keping album.

Single terbaru Pink Venom sudah ditonton lebih dari 90 juta kali dalam 24 jam. Video Pink Venom menjadi video yang paling banyak ditonton dalam kurun waktu 24 jam pada 2022.

Tiket konser BLACKPINK di Jakarta tahun depan sudah bisa dibeli mulai hari ini untuk membership Weverse VIP dan Regular. Untuk publik, tiket dapat dibeli mulai 15 November 2022. Tiket dijual mulai Rp1.350.000 hingga Rp3,8 juta.

Baca juga: Konser Blackpink di Jakarta Digelar 11 Maret 2023