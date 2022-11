Heru Budi Hartono: Jakarta Jadi Role Model Penggunaan Kendaraan Listrik

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menegaskan, penggunaan kendaraan berbasis listrik banyak memberikan manfaat. Heru mengatakan, manfaat tersebut seperti, mengurangi polusi udara, polusi suara, sampah oli dan yang lainnya.

"Kendaraan listrik juga diberikan kebebasan tidak terkena sistem Ganjil Genap," ujarnya, usai mengikuti talk show bertajuk Electric Vehicle "The Future of Indonesian Transportation" di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu, 20 November 2022, dikutip dari jakarta.go.id.

Heru menambahkan, Jakarta menjadi role model program penggunaan kendaraan listrik yang sudah berjalan selama dua tahun ini. Konversi pergantian mobil bahan bakar menjadi mobil listrik telah diterapkan mulai dari kendaraan umum seperti Transjakarta bahkan kendaraan dinas.

"Kendaraan listrik di Jakarta kami lakukan bertahap. Kendaraan umum dan mobil dinas sudah banyak yang kita konversi menggunakan energi listrik," terangnya.

Menurutnya, untuk mendukung dan mempromosikan program ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menggandeng Menteri ESDM, Menteri Perhubungan, Korlantas Polri, hingga PT PLN. "Kami akan terus sosialisasikan penggunaan kendaraan listrik kepada masyarakat," tandasnya.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan DKI menganggarkan pengadaan 300 unit bus listrik Transjakarta pada 2023. Pengadaan bus listrik Transjakarta itu untuk mendukung transportasi ramah lingkungan di Ibu Kota.

"Pengimplementasian 300 unit bus listrik," kata Heru dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap RAPBD DKI 2023 di gedung DPRD, Rabu, 9 November 2022, seperri dikutip Antara.

PT TransJakarta sudah mengoperasikan 30 unit bus listrik. Pemprov DKI menargetkan pengoperasian 100 bus listrik hingga akhir 2022. Bus listrik tersebut adalah bagian dari peningkatan jaringan angkutan umum terintegrasi di Jakarta. Namun Heru tidak menjelaskan detail rencana alokasi anggaran 300 unit bus listrik Transjakarta itu.

Heru mengatakan Pemprov DKI berencana meningkatkan jaringan layanan angkutan umum dengan memperbanyak rute lewat integrasi angkot (mikrotrans). Jangkauan layanan angkutan umum di Jakarta hingga September 2022, sudah mencapai 86 persen. Jangkauan layanan ini ditargetkan naik sampai 95 persen.

"Pertumbuhan pelanggan pada 2023 diproyeksikan naik sebesar 51 persen dibandingkan 2022," kata Heru.

Layanan tarif integrasi tiga moda transportasi TransJakarta, MRT dan LRT Jakarta dalam sistem JakLingko, diharapkan sesuai Rencana Induk Transportasi DKI Jakarta.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan DKI, jumlah penumpang TransJakarta, MRT dan LRT Jakarta mencapai 1,07 juta penumpang per hari. Dari jumlah itu, pengguna TransJakarta mencapai 974.125 orang per hati, penumpang LRT 4.486 orang dan pengguna MRT tercatat 95.197 orang.

Jumlah armada mikro trans yang sudah tergabung JakLingko kini sudah mencapai 1.724 unit, dan bus TransJakarta mencapai 1.869 unit.

