Antisipasi Banjir, Jakarta Timur Terima 6 Pompa Mobile Kapasitas 300 Liter Per Detik

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur menerima enam pompa mobile trailer baru berkapasitas 300 liter per detik untuk antisipasi banjir. Pompa mobile trailer tersebut akan ditempatkan di wilayah Kecamatan Jatinegara, Pulogadung, Matraman, Cakung dan Duren Sawit, serta di kantor Sudin SDA Jakarta Timur.

“Keberadaan enam pompa unit ini untuk membantu mengatasi genangan agar tidak masuk ke pemukiman warga," kata Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar dalam keterangan tertulis, Rabu, 23 November 2022.

Dengan pompa baru ini, Kasudin Sumber Daya Air Jakarta Timur Wawan Kurniawan mengatakan kini memiliki 18 pompa mobile. Namun kapasitas pompa itu beragam.

Dari 18 pompa mobile tersebut, dua unit berkapasitas 1.000 liter per detik, empat unit 500 liter per detik; dan 12 unit pompa kapasitas 250 liter per detik.

“Rencananya pada Desember mendatang dilakukan pengadaan 6 unit pompa mobile lagi dengan kapasitas 300 liter per detik,” ujarnya.

Kasudin SDA Jakarta Timur itu mengatkan, pengadaan pompa mobile trailer sangat berguna untuk mitigasi daerah rawan banjir saat hujan ekstrem di Jakarta Timur. Sudin SDA akan memberikan pelatihan untuk satgas di tiap kecamatan. "Agar mereka mampu mengoperasikan dan pemeliharaan pompa mobile ini,” kata dia.

