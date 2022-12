Kemenhub Garap Proyek di Stasiun Manggarai, 40 Perjalanan KRL Jabodetabek Besok Malam Dibatalkan

TEMPO.CO, Jakarta - KAI Commuter memutuskan untuk membatalkan 40 perjalanan kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek khusus malam hari. Keputusan ini imbas dari pengerjaan switch over atau SO-6 di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan.

"KAI Commuter akan menyesuaikan jadwal perjalanan commuterline dengan membatalkan 40 perjalanan pada malam hari,” ujar Vice President Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 8 Desember 2022.

Dia menuturkan pembatalan ini akan dimulai pada Jumat, 9 Desember 2022. Menurut Anne, tidak beroperasinya 40 perjalanan kereta hanya berlaku untuk jadwal malam hari.

Berikut rincian rutenya:

1. Bogor-Jakarta Kota 20.35 WIB

2. Cikarang-Kampung Bandan-Cikarang 20.44 WIB (Full Racket via Manggarai)

3. Tambun-Kampung Bandan-Bekasi 20.49 WIB (Full Racket via Pasar Senen)

4. Cikarang-Kampung Bandan-Jakarta Kota 21.37 WIB (Half Racket via Kampung Bandan)

5. Jakarta Kota-Bogor 22.03 WIB

6. Duri-Tangerang 22.15 WIB

7. Tanah Abang-Rangkasbitung 22.30 WIB

8. Rangkasbitung-Serpong 22.50 WIB

9. Rangkasbitung-Parungpanjang 23.20 WIB

10. Bekasi-Jakarta Kota 23.32 WIB (Half Racket via Pasar Senen)

Anne menerangkan, penyesuaian jadwal dilakukan untuk memastikan keselamatan perjalanan komuter yang akan melintasi Stasiun Manggarai. Jalur tiga dan empat di Stasiun Manggarai, tutur dia, bakal diaktifkan sebagai optimalisasi perjalanan kereta.

“Penyesuaian sebagian jadwal ini dilakukan untuk memastikan keselamatan pekerjaan dan keselamatan perjalanan kereta,” ucap Anne.

Dia memastikan tidak ada perubahan pelayanan naik dan turun penumpang kereta di Stasiun Manggarai setelah pelaksanaan SO-6. Jam operasional KRL Jabodetabek juga tetap sama, yakni mulai 04.00 sampai 24.00 WIB.

“KAI Commuter tetap mengoperasikan sebanyak 1.081 perjalanan commuterline tiap harinya,” ujar dia.

Proyek SO-6 Stasiun Manggarai dikerjakan Kementerian Perhubungan melalui Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta Dan Banten (BTPWJB) Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Kemenhub bekerja sama dengan KAI Commuter dan KAI Daop 1 Jakarta. Sebelumnya, pemerintah telah mengerjakan SO-5 Stasiun Manggarai pada akhir Mei 2022.

VANIA NOVIE ANDINI

