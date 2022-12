Pasar Murah di Cempaka Putih, PD Pasar Jaya Sediakan Beras, Minyak Goreng hingga Gula Pasir

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Jakarta Pusat menggelar pasar murah di Cempaka Putih selama dua hari. Pasar murah yang diselenggarakan bekerja sama dengan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya itu diadakan di Jalan Percetakan Negara IX, RW 04 Kelurahan Rawasari.

Pasar bahan pangan dengan harga murah ini bertujuan untuk meringankan beban warga sekitar yang terdampak pandemi Covid-19. "Pasar murah di sini berlangsung selama dua hari, kemarin merupakan hari pertama dan hari ini kami datang lagi," kata Supervisor PD Pasar Jaya Sigit di Jakarta, Jumat, 9 Desember 2022, seperti dikutip Antara.

Seorang warga Rawasari, Benny mengatakan pasar murah PD Pasar Jaya ini amat membantu masyarakat. "Warga merasa terbantu karena harga di pasar murah ini di bawah harga pasaran," ujarnya.

Dia mengatakan pasar murah di Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih tersebut mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau tanpa harus pergi jauh dari rumah.

"Ada pasar murah ini warga tidak perlu jalan jauh untuk mendapat sembako murah," katanya.

Bahan pangan yang dijual dalam pasar murah tersebut di antaranya beras, minyak goreng, hingga gula. Harga beras dibanderol Rp55.000 hingga Rp65.000 per lima kilogram. Minyak goreng kemasan dua liter Rp 35.000 dan minyak goreng curah Rp25.000 per 2 liter. Harga gula Rp13.500 per kilogram.

Pasar murah di Kecamatan Cempaka Putih itu hanya berlangsung hingga hari ini, Jumat 9 Desember 2022.

