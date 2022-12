Pasar Jaya Gelar Pangan Murah Hingga Akhir Desember

TEMPO.CO, Jakarta - Perumda Pasar Jaya menggelar kegiatan pangan murah pada 16-31 Desember 2022 untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok jelang Natal dan tahun baru.

Lewat akun Instagram @perumdapasarjaya seperti dikutip dari Antara, Jumat, 16 Desember 2022, BUMD DKI itu menjelaskan kegiatan pangan murah Desember 2022 ini diadakan di gerai JakGrosir, Jakmart, dan pusat distribusi mini (Mini DC) Pasar Jaya.

Adapun produk yang dijual di pangan murah Pasar Jaya ini di antaranya minyak goreng, beras, daging sapi beku, daging ayam beku, gula pasir, makanan dalam kaleng, dan sejumlah produk makanan dan minuman lainnya.

Untuk harga jual minyak goreng curah dalam botol ukuran dua liter dijual Rp25 ribu atau lebih murah dibandingkan harga pasaran rata-rata saat ini mencapai Rp28 ribu.

Harga minyak goreng curah botol ukuran satu kilogram dibandrol Rp12.500 atau lebih rendah dibandingkan harga pasar saat ini mencapai Rp14 ribu

Berdasarkan Informasi Pangan Jakarta yang diakses pada Jumat ini, harga rata-rata minyak goreng curah di sejumlah pasar di DKI untuk ukuran satu kilogram saat ini mencapai Rp15.325.

Sedangkan harga beras ukuran 5 kilogram produksi Food Station (FS) Reguler setra Ramos dalam promo itu dijual Rp57.500 atau lebih murah dibandingkan harga pasaran Rp61.700.

Berdasarkan Informasi Pangan Jakarta yang diakses pada Jumat, harga rata-rata beras di Jakarta mengalami kenaikan dan yang paling tinggi dialami beras jenis medium mencapai Rp2.729 per kilogram menjadi Rp12.921 per kilogram atau jika dikalkulasi per lima kilogram mencapai Rp64.605.

Sementara itu, harga daging sapi dijual Rp90.000 per kilogram atau lebih murah dibandingkan harga pasaran mencapai Rp96.000.

Selain itu, ada juga harga gula pasir premium FS per kilogram dijual Rp13.300 atau lebih murah dari Rp13.500 dan di pasaran rata-rata dijual Rp14.521 per kilogram.

