Apresiasi Jakpreneur Fashion Week 2022, Uus: Perekonomian DKI Bergerak Positif

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto, menghadiri acara Malam Apresiasi Jakpreneur Fashion Week 2022 yang diinisiasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta di Cendrawasih Hall Jakarta Convention Center, Minggu malam, 18 Desember 2022.

Dalam sambutannya, Uus menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara ini. Menurutnya, Kegiatan ini bisa menjadi ajang para pelaku UMKM mengeskalasi dan mempercepat kebangkitan ekonomi.

"Dengan adanya acara malam ini akan meningkatkan motivasi dan semangat bagi pelaku ekonomi. Rasa syukur kita, perekonomian DKI Jakarta sudah bergerak positif," katanya seperti dikutip dari jakarta.go.id.

Uus berharap, kedepannya para pelaku UMKM, khususnya anggota Jakpreuner, bisa lebih baik dan maju dalam terus mengembangkan kreativitas serta inovasinya. "Upaya dari Dinas PPKUKM ini sangat baik, dengan harapan bisa memberikan dampak positif dan bagi pelaku UMKM," ujarnya.

Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo menjelaskan, pada acara Malam Apresiasi Jakpreneur Fashion Week 2022 ini terpilih tiga peserta dan 30 Jakpreuner terbaik.

"Tiga peserta terbaik ini adalah pelaku UMKM yang sudah mulai usahanya dari puluhan tahun lalu, sedangkan 30 Jakprenuer ini baru saja naik kelas. Diharapkan mereka bisa membangkitkan perekonomian di Jakarta," tandasnya.

3 Peserta Raih Penghargaan The Most Oustanding Fashion Brand

Tiga peserta yang meraih penghargaan The Most Oustanding Fashion Brand, yaitu Batik Chic, Roemah Kebaya by Vielga dan Dara Baro.

Adapun 30 Jakpreneur terbaik antara lain, Adira Lavani, Levira, Hijasmita, Batik Marunda, Ellyhan Jawerly, Mampu Handmade, Dcarft Indonesia, Gawean Dewe, Niqa Etnic, dan MinangKakao.

Kemudian, Sukun Bayu Samudra, Juragan Dimsum, Royal Health Snack, Bloederhoed Bakery, Roti Gambang Klasik,Nasi Peda Pelangi, Kopi Loji, House of Tea, Gymboost, KanAsin, ITS Me Darling, dan Cosma Studio. Ada juga Bossyside, Vedira, Bakmi Sultan, Sprouts, Rumah Batik Palbatu,Elmewe, Wholechip dan Dignytiku.

Jakpreneur Fashion Week 2022 yang berlangsung pada 17-18 Desember 2022, dimeriahkan 200 peserta yang menampilkan produk-produk unggulannya. Kegiatan ini juga menghadirkan hiburan dari penyanyi Marcell, Cakra Khan, Novita Dewi, Delon dan Ihsan.

