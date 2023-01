KPK Geledah Ruang Staf Komisi C, DPRD DKI Belum Tau Apa Masalahnya

Yusuf memastikan, dirinya belum memperoleh informasi lebih lanjut. Komisi C, tutur dia, juga belum membahas soal penggeledahan tersebut.

Penyidik menggeledah ruang kerja pimpinan di lantai 10, ruang kerja di lantai 8, 4, dan 2. Selain itu, ruang staf Komisi C juga turut digeledah.

TEMPO.CO , Jakarta - Sekretaris Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta Yusuf mengatakan tak tahu-menahu soal penggeledahan Gedung DPRD DKI oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Dia mengaku belum mengetahui apa masalah yang berpotensi menyeret anggota dewan, khususnya Komisi C.

Top 3 Metro: Jalan Berbayar di Jakarta Lebih Baik dari Three in One, Wartawan Dilarang Masuk DPRD & Kronologi Kecelakaan di Tol

Top 3 Metro: Jalan Berbayar di Jakarta Lebih Baik Ketimbang Three in One, Wartawan Dilarang Masuk DPRD DKI & Kecelakaan di Tol Dalam Kota Jakarta

