Penyidikan Dugaan Korupsi Tanah Pulo Gebang sejak 2022, Kenapa KPK Baru Geledah Gedung DPRD DKI?

Penyidik juga menggeledah ruangan staf Komisi C DPRD DKI. Kepada Tempo, Ali menyampaikan, penggeledahan untuk keperluan proses penyidikan dapat dilakukan kapan pun.

KPK menggeledah sejumlah ruangan di Gedung DPRD DKI, salah satunya ruang staf Komisi C. Sekretaris Komisi C Yusuf belum mengetahui masalahnya.

KPK Geledah Ruang Staf Komisi C, DPRD DKI Belum Tau Apa Masalahnya

Top 3 Metro: Jalan Berbayar di Jakarta Lebih Baik dari Three in One, Wartawan Dilarang Masuk DPRD & Kronologi Kecelakaan di Tol

Top 3 Metro: Jalan Berbayar di Jakarta Lebih Baik dari Three in One, Wartawan Dilarang Masuk DPRD & Kronologi Kecelakaan di Tol

Top 3 Metro: Jalan Berbayar di Jakarta Lebih Baik Ketimbang Three in One, Wartawan Dilarang Masuk DPRD DKI & Kecelakaan di Tol Dalam Kota Jakarta

Baca Selengkapnya