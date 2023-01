Pekerjaan Galian di Jalan Protokol di DKI Dihentikan Jelang KTT ASEAN

TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Bina Marga DKI Jakarta meminta para kontraktor menghentikan sementara proyek galian di sejumlah jalan protokol di Ibu Kota menjelang pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada September 2023.

“Gali menggali itu mungkin bisa bulan ini sampai bulan depan tapi nanti menuju September tidak ada lagi galian,” kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Hari Nugroho, dikutip dari Antara, Rabu, 25 Januari 2023.

Adapun jalan protokol tersebut di antaranya Jalan Thamrin, Jalan Sudirman, Jalan Gatot Subroto hingga kawasan Bandara Halim Perdana Kusuma.

Jalan protokol tersebut, kata dia, merupakan akses jalan yang dilewati tamu-tamu negara untuk menghadiri KTT ASEAN 2023 di Jakarta.

Ia meminta agar kontraktor yang melaksanakan proyek Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) untuk mengalihkan sementara proyek penataan kabel bawah tanah di kawasan lain.

“Misalnya di pinggiran timur, atau pinggiran barat, silakan saja tapi kalau jalan protokol sudah kami larang dulu,” imbuhnya.

Ia meminta kontraktor yang sudah melengkapi perizinan atau sudah memiliki rekomendasi untuk menyesuaikan pekerjaan galian agar dapat diselesaikan lebih cepat.

“Mudah-mudahan pekerjaan galian bisa selesai Agustus jadi Juni-Juli tidak ada galian sepanjang jalan protokol,” katanya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk tim khusus untuk mempersiapkan Ibu Kota sebagai tuan rumah pertemuan pemimpin ASEAN pada 2023 dan pertemuan tingkat gubernur pemerintah daerah/kota di Asia Tenggara.

Adapun dua agenda itu adalah pertemuan para pemimpin ASEAN karena Indonesia merupakan ketua ASEAN 2023.

Kemudian, Jakarta menjadi lokasi pertemuan gubernur dan wali kota di kawasan Asia Tenggara (Mayors and Governors Meeting of the ASEAN Capital/MGMAC) 2023

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah menginstruksikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan persiapan terbaik dalam mendukung penuh keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 dan peran Jakarta sebagai tuan rumah MGMAC 2023.

