Hasil Rapat DKI: Seharusnya Tak Ada Lagi Kemiskinan Ekstrem, Heru Budi Sampaikan Fenomena

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Tavip Agus Rayanto menilai seharusnya tidak ada lagi kemiskinan ekstrem di Jakarta. Sebab, Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI telah mengintervensi dengan menyalurkan bantuan.

"Dari jumlah bantuan yang ada, logikanya seharusnya sudah tidak ada penduduk miskin ekstrem, jika tidak ada pertambahan penduduk baru lagi," kata dia usai Rapat Terbatas di Balai Kota, Senin, 30 Januari 2023.

Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat angka kemiskinan ekstrem di Jakarta mencapai 95.668 jiwa per Maret 2022. Jumlah ini meningkat dari 0,6 persen menjadi 0,89 persen secara year-on-year (yoy).

Kepala Bagian Umum BPS DKI Jakarta Suryana menyampaikan isi rapatnya bersama Penjabat (Gubernur) DKI Heru Budi Hartono. Di ruang rapat, Heru membeberkan soal fenomena kemiskinan ekstrem di Ibu Kota.

"Pj Gubernur menyampaikan fenomena-fenomena di DKI Jakarta yang pada prinsipnya, jika warga DKI telah menerima seluruh treatment pengentasan kemiskinan, seharusnya miskin ekstrem di DKI sudah tidak ada," ujar dia.

Namun, faktanya BPS DKI masih menemukan sampel keluarga miskin ekstrem. Heru Budi, dia melanjutkan, akan melakukan verifikasi data sebelum kembali menyalurkan bantuan. Tujuannya agar kemiskinan ekstrem Jakarta bisa dituntaskan.

Suryana juga menjelaskan perbedaan antara kemiskinan secara umum dan kemiskinan ekstrem. Kemiskinan umum dihitung menggunakan garis batas yang disebut garis kemiskinan.

Sementara itu, lanjut pejabat BPS DKI ini, angka kemiskinan ekstrem lebih rendah dari kemiskinan umum. Rata-rata pengeluaran penduduk yang tergolong kemiskinan ekstrem kurang dari 1,9 dolar AS atau sekitar Rp 11.633 per hari atau di bawah Rp 350 ribu per bulan.

