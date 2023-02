Profil Silvia Halim: Puan MRT Jakarta yang Ditunjuk Jokowi Jadi Deputi Otorita IKN

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Silvia Halim masuk dalam jajaran empat pejabat baru Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Presiden Joko Widodo alias Jokowi memilih Silvia sebagai Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono melantik keempat Deputi itu pada Kamis, 16 Februari 2023.

"Tentunya Presiden memilih yang terbaik dari sekian banyak kandidat, karena beliau tahu bahwa tugas yang diemban bukan tugas yang kaleng-kaleng," kata dia dalam keterangan tertulisnya seperti dilansir dari situs www.ikn.go.id.

Silvia bukanlah orang asing di BUMD DKI Jakarta. Dia menjabat sebagai Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta sejak 31 Agustus 2016. Wanita kelahiran 18 Juni 1982 ini adalah satu-satunya puan yang bertengger di jajaran direksi MRT Jakarta.

Sebelum bergabung dengan perusahaan di bidang perkeretaapian itu, dilansir dari situs MRT Jakarta, dia berkarier di Land Transport Authority (LTA) Singapura 12 tahun lamanya. Silvia adalah lulusan S1 Teknik Sipil di Nanyang Technological University.

Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat tak banyak berkomentar ihwal penunjukkan Silvia sebagai Deputi Otorita IKN. Dia juga belum mengetahui siapa yang akan menggantikan posisi Silvia.

Sementara itu, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT MRT Jakarta Ahmad Pratomo memaparkan, status direkturnya itu masih dalam proses transisi pergantian hingga digelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

"Status Ibu Silvi saat ini masih dalam proses transisi sampai dengan RUPS yang diselenggarakan dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," terang dia dalam keterangan tertulis, Kamis, 16 Februari 2023.

Empat Deputi baru Otorita IKN

Penunjukkan empat pejabat baru Otorita IKN diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/TPA Tahun 2023 dan Nomor 32/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara. Jokowi meneken Keppres tersebut pada 13 Februari 2023.

Keempat pejabat baru itu antara lain:

1. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Alimuddin. Jabatan sebelumnya: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara

2. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Agung Wicaksono. Jabatan sebelumnya: Managing Director PT Jababeka Infrastruktur, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta

3. Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan Mia Amalia. Jabatan sebelumnya: Direktur Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas

4. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Silvia Halim. Jabatan sebelumnya: Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta

Bambang Susantono mengucapkan selamat kepada mereka yang resmi mengemban tugas barunya sebagai Deputi Otorita IKN per 16 Februari 2023. "Ini tugas sangat berat, tetapi tugas yang history in the making," ucap dia.

