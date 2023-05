TNI Masuk Sekolah Lewat Army Go To School Kodim Depok, Kenalkan Wawasan Kebangsaan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Personel Kodim Depok kenalkan wawasan kebangsaan dan bela negara kepada pelajar di Kota Sejuta Maulid melalui Army Go To School.

Serda Awan Juliansyah mengatakan Army Go To School merupakan program dari Kodam dan Kodim 0508/Depok di bawah komando Komandan Kodim 0508/Depok Kolonel Inf Elvino Kurniawan.

"Program ini sudah berlangsung sejak minggu kemarin, tujuannya agar anak sekolah memiliki wawasan kebangsaan dan bela negara, agar semakin memiliki rasa nasionalis dan patriotisme yang kuat untuk menjaga keutuhan NKRI," kata Awan didampingi Serka Firman, Selasa, 23 Mei 2023.

Awan menjelaskan Army Go To School ini dilaksanakan personel Kodim 0508/Depok, mulai dari Danramil, (Tata Usaha Urusan Dalam (Bati Tuud) dan Babinsa.

"Seperti hari ini kami laksanakan di SMK Al Muhajirin Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, dihadiri Bati Tuud Koramil Pancoran Mas, " tutur Babinsa Kelurahan Depok Jaya ini.

Bicara tawuran marak

Dalam Army Go To School ini, kata Awan, pihaknya juga menerangkan bahaya tawuran kepada pelajar, yang saat ini masih marak aksi tawuran di Depok.

"Kami melakukan langkah preventif agar mencegah tawuran, karena dampak yang ditimbulkan sangat merugikan pelajar itu sendiri dan masyarakat," terangnya.

Ia menuturkan, program Army Go To School ini sudah di data sasaran-sasaran sekolahnya, namun menunggu kesiapan dari pihak sekolah sebagai tuan rumah.

"Biasanya dari Kodim melayangkan surat ke sekolah untuk Army Go To School, jika tanggal yang ditetapkan ada kegiatan, bisa digeser. Tapi program ini terbuka untuk sekolah negeri dan swasta untuk jenjang pendidikan SMP hingga SMA atau sederajat, sudah banyak yang mengajukan untuk melaksanakan program Army Go To School," ucap Awan.

