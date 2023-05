Daftar Tarif Tol Dalam Kota Jakarta 2023 Terbaru dan Lengkap

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tarif tol dalam Kota Jakarta 2023 kemungkinan mengalami perubahan setiap dua tahun sekali. Hal tersebut mengacu pada UU No. 2 Tahun 2022 pengganti UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Penyesuaian biaya didasarkan oleh laju inflasi dan tahap evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dilansir dari situs resmi Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tol dalam Kota Jakarta (Jakarta Inner Ring Road) terdiri dari 6 ruas jalan sepanjang 69,77 kilometer. Rincian jalan tersebut, antara lain Semanan – Sunter (20,2 kilometer), Sunter – Pulo Gebang (9,4 kilometer), Duri Pulo – Kampung Melayu (12,6 kilometer), Kemayoran – Kampung Melayu (9,6 kilometer), Ulujami – Tanah Abang (8,7 kilometer), dan Pasar Minggu – Casablanca (9,1 kilometer).

Daftar Tarif Tol Dalam Kota Jakarta 2023

Berdasarkan pantauan dari laman Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), berikut daftar harga masuk tol dalam Kota Jakarta terbaru mengacu pada Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR No. 1522/KPTS/M/2020, No. 1317/KPTS/M/2021, dan No. 74/KPTS/M/2022.

1. Tarif Tol Pondok Aren – Ulujami

- Golongan I: Rp 16.000.

- Golongan II: Rp 23.500.

- Golongan III: Rp 23.500

- Golongan IV: Rp 31.500.

- Golongan V: Rp 31.500

2. Tarif Tol Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran

Rute Jc. Benda – Tanah Tinggi

- Golongan I: Rp 14.500.

- Golongan II: Rp 21.500.

- Golongan III: Rp 21.500.

- Golongan IV: Rp 28.500.

- Golongan V: Rp 28.500.

Rute Tanah Tinggi – Benda Utama

- Golongan I: Rp 10.000.

- Golongan II: Rp 15.000.

- Golongan III: Rp 15.000.

- Golongan IV: Rp 19.500.

- Golongan V: Rp 19.500.

Tarif Tol Dalam Kota Jakarta (Rute Pinang – Jc. Benda)

- Golongan I: Rp 22.000.

- Golongan II: Rp 33.000.

- Golongan III: Rp 33.000.

- Golongan IV: Rp 44.000.

- Golongan V: Rp 44.000.

Rute Jc. Benda – Jc. Kunciran

- Golongan I: Rp 25.500.

- Golongan II: Rp 38.000.

- Golongan III: Rp 38.000.

- Golongan IV: Rp 51.000.

- Golongan V: Rp 51.000.

Rute Pinang – Jc. Kunciran

- Golongan I: Rp 2.500.

- Golongan II: Rp 4.000.

- Golongan III: Rp 4.000.

- Golongan IV: Rp 5.500.

- Golongan V: Rp 5.500.

Tarif Tol Dalam Kota Jakarta (Rute Jc. Kunciran – Benda Utama)

- Golongan I: Rp 21.000.

- Golongan II: Rp 31.500.

- Golongan III: Rp 31.500.

- Golongan IV: Rp 42.000.

- Golongan V: Rp 42.000.

Rute Jc. Kunciran – Buaran Indah

- Golongan I: Rp 8.000.

- Golongan II: Rp 12.500.

- Golongan III: Rp 12.500.

- Golongan IV: Rp 16.500.

- Golongan V: Rp 16.500.

Rute Benda Utama – Pinang

- Golongan I: Rp 17.500.

- Golongan II: Rp 26.500.

- Golongan III: Rp 26.500.

- Golongan IV: Rp 35.000.

- Golongan V: Rp 36.500.

Rute Buaran Indah – Pinang

- Golongan I: Rp 5.000.

- Golongan II: Rp 7.000.

- Golongan III: Rp 7.000.

- Golongan IV: Rp 9.500.

- Golongan V: Rp 9.500.

3. Tarif Tol Dalam Kota Jakarta (Cawang – Tomang – Pluit dan Cawang – Tanjung Priok – Ancol Timur – Jembatan Tiga/Pluit)

- Golongan I: Rp 10.000.

- Golongan II: Rp 15.000.

- Golongan III: Rp 15.000.

- Golongan IV: Rp 17.000.

- Golongan V: Rp 17.000.

MELYNDA DWI PUSPITA