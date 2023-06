Guru Besar Psikologi Politik UI: Kaesang Harus Manfaatkan Pengaruh Bapaknya untuk Jadi Wali Kota Depok

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Guru besar psikologi politik Universitas Indonesia Profesor Hamdi Muluk menyatakan saat ini adalah momentum Kaesang Pangarep untuk maju ke kontestasi politik dan menjadi Wali Kota Depok.

Hamdi Muluk, yang disebut-sebut sebagai profesor psikologi politik pertama di Indonesia menyatakan, Kaesang Pangarep memiliki segudang kemewahan yang tidak dimiliki orang lain untuk maju ke kontestasi Pilkada Depok 2024.

Kemewahan politik yang dipunyai anak bungsu Presiden Joko Widodo itu adalah, link politik, jaringan relawan yang dimiliki bapaknya, dan tentu saja bapaknya sendiri, Jokowi yang saat ini menjabat sebagai Presiden Indonesia.

Bagi Hamdi Muluk, tidak ada yang salah apabila Kaesang memanfaatkan segala kemewahan tersebut. Bahkan, menurut dia, Jokowi sebagai bapaknya Kaesang memang sesuatu yang harus dimanfaatkan.

"Ini sah-sah saja, terutama di bawah pengaruh bapaknya, karena bapaknya punya relawan, bapaknya masih bisa lobi-lobi partai, bapaknya itu kan sesuatu yang harus dia manfaatkan," kata Hamdi usai menjadi narasumber dalam diskusi dan deklarasi relawan Depok Kaesang Menang di Cornelis Coffie, Depok, Kamis, 1 Juni 2023.

Kaesang harus memanfaatkan momentum politik 2024

Menurutnya, Kaesang harus memanfaatkan momentum untuk maju di Pilkada Depok 2024, sebab kalau tidak sekarang, suasana politik akan berubah setelah Jokowi lengser, dan ceritanya bisa berbeda. Karena bila berbicara momen, maka kata Hamdi, saat ini adalah momentum yang tepat.

'Kaesang ini punya momentum betul, satu sudah-lah orang semua pada tahu, semua orang mengaminkan Depok sudah perlu perubahan, harus ini cukup lah, istilah anak sekarang, PKS enough lah, anda sudah dikasih 20 tahun, tidak ada lagi kesempatan enough is enough, oke sekarang kita perlu suntikan tenaga baru, ini momentum Kaesang," katanya.

Dirinya menilai untuk mewujudkan hal tersebut tidak mudah karena di Depok PKS sudah punya akar yang kuat, bahkan orang menyebut ibukotanya PKS.

"Ini bukan hal yang mudah, dan dia harus serius, tapi kalau dia sukses ini bagus buat pembelajaran Kaesang untuk jadi future leader, tantangan dan momentumnya sekarang," ucap Hamdi.

Kaesang Pangarep kini menjadi satu-satunya nama yang menguat di bursa calon Wali Kota Depok. Namanya pertama kali dimunculkan oleh relawan Ganjar Pranowo. Inisiatif politik ini dengan cepat disambar PDIP dan PSI.

Belakangan PSI justru yang ngotot mencalonkan anak bungsu Jokowi itu untuk menggulung kekuasaan PKS yang sudah bercokol 20 tahun di Depok. Partai ini bahkan memasang billboard besar bergambar Kaesang di Jalan Margonda.

PSI bahkan sampai mengganti foto Kaesang dengan tampilan yang lebih resmi. Bila sebelumnya Kaesang tampak memegang sejuntung bunga mawar yang menjadi ciri khas PSI, kini Kaesang tampil dengan peci, berkaca mata dengan tangan menangkup seperti memohon doa restu.

Relawan pendukung Kaesang juga telah dideklarasikan di Depok. Relawan Depok Kaesang Menang atau Sang Menang dideklarasikan untuk mendukung Kaesang di Pilkada Depok 2024 pada Kamis siang, 1 Juni 2024.

