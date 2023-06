Presiden Partai Buruh Buka Suara Soal Pertemuannya dengan Ganjar Pranowo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Buruh Said Iqbal buka suara soal pertemuannya dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Said mengaku bertemu bakal calon presiden (bacapres) 2024 itu saat momen May Day 2023, sehingga dirinya tidak memakai baju resmi Partai Buruh.

“Itu kami diskusi dengan Pak Ganjar tentang masalah omnibus law, enggak ada yang lain,” kata dia di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Senin, 5 Juni 2023.

Pertemuannya dengan Ganjar, lanjut Said, lantas membuat bacapres lainnya terbawa perasaan alias baper. Dia mengira-ngira barangkali bacapres lain mempertanyakan mengapa Partai Buruh terlebih dulu sowan ke Ganjar.

“Mudah-mudahan enggak baperan. Mereka mau diskusi sama kami, kami terbuka,” ucapnya.

Sebelumnya, sejumlah presiden konfederasi buruh akan menemui bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo di Hari Buruh Internasional atau May Day 2023. Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan pertemuan ini dihelat agar perwakilan buruh dapat berdiskusi dengan Ganjar.

“Tentu kami berdiskusi untuk masa depan saat Pak Ganjar terpilih nanti,” kata Andi lewat pesan teks, Senin, 1 Mei 2023.

Menurut Andi, pertemuan dengan Ganjar akan digelar di Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan pada pukul 15.30 WIB. Pertemuan itu, kata dia, akan dihadiri sejumlah presiden konfederasi buruh.

Pertemuan antara presiden konfederasi buruh dan Ganjar Pranowo di Dharmawangsa dilakukan secara mendadak. Sebelumnya, Andi Gani mengatakan bahwa Ganjar akan hadir di Istora Senayan dalam rangkaian acara peringatan Hari Buruh yang diberi nama May Day Fiesta.

May Day Fiesta dihelat Partai Buruh dan sejumlah konfederasi buruh untuk memperingati May Day 2023. Acara itu diklaim akan dihadiri sekitar 50 ribu buruh.

Andi Gani mengakui pertemuan antara buruh dan Ganjar di Dharmawangsa memang hasil modifikasi. Dia mengatakan rencana kehadiran Ganjar di Istora diubah formatnya menjadi pertemuan dengan presiden konfederasi buruh.

“Rencana Kehadiran Pak Ganjar Pranowo ke Istora Senayan untuk May Day diubah formatnya dengan pertemuan bersama presiden konfederasi buruh,” tutur dia.

Akan tetapi, Ganjar sempat membantah bahwa dirinya akan hadir ke acara tersebut. Dia mengatakan tidak memiliki rencana untuk menghadiri peringatan May Day di Jakarta.

Dia mengatakan hanya akan mengikuti peringatan May Day di Jawa Tengah yang berlangsung pada 5 Mei 2023. “Enggak,” kata Ganjar Pranowo di Kantor PDIP, Jakarta Pusat, Ahad, 30 April 2023.

