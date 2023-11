Deretan Artis Berebut Kursi DPR RI dari Dapil DKI Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah mengumumkan daftar calon tetap atau DCT untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI pada Pemilu 2024. DKI Jakarta terbagi menjadi tiga daerah pemilihan, yakni Dapil I, Dapil II, dan Dapil III. Sebanyak 373 calon telah ditetapkan sebagai DCT anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta.

Dari ratusan nama daftar calon legislatif atau caleg, ada beberapa artis atau publik figur yang namanya sudah tidak asing lagi yang maju sebagai calon anggota DPR di Senayan.

Tempo merangkum para artis yang ikut memperebutkan kursi di parlemen dalam kontestasi politik di Pemilu 2024 mendatang. Mulai dari presenter, model kecantikan, pelawak, aktor, penyanyi, hingga pendakwah yang kerap muncul di televisi nasional turut meramaikan.

Wanda Hamidah

Perempuan kelahiran 21 September 1977 ini banyak dikenal publik sebagai model, presenter, hingga aktris. Wanda pernah ikut bermain dalam film layar lebar garapan Ernest Prakasa, Imperfect. Tak hanya bergelut di dunia hiburan saja, ibu enam anak ini juga aktif di bidang politik sejak 1998. Sejumlah partai politik di Indonesia pernah ia cicipi, seperti Partai Amanat Nasional (1998-2014), Partai NasDem (2014-2022), dan Partai Golkar (2022-sekarang).

Pada 2015 lalu namanya terseret di kasus korupsi pengadaan alat penyimpanan daya listrik sebagai saksi. Dia juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta pada 2009. Di Pemilu 2019 lalu, Wanda juga mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI bersama Partai NasDem, tetapi gagal. Kini di Pemilu 2024 ia kembali dicalonkan oleh partai barunya, Partai Golkar sebagai anggota DPR RI Dapil I DKI Jakarta dengan nomor urut 4.

Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio

Pria yang memiliki nama panggung Eko Patrio ini merupakan satu dari tiga personil grup lawak legendaris Indonesia, Patrio, bersama dua rekannya Parto dan Akri. Selain pelawak, Eko Patrio juga dikenal sebagai produser dan presenter. Eko Patrio juga melebarkan sayapnya ke dunia politik bersama Partai Amanat Nasional sejak 2009 hingga sekarang.

Karirnya sebagai politikus terbilang mulus. Sebab dari tiga pemilu yang ia ikuti, Eko yang diusung partainya itu selalu berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI. Pada 2009-2014, Eko Patrio terpilih sebagai anggota DPR RI Dapil Jawa Timur VIII. Hal yang sama pada periode 2014-2019, Eko Patria kembali ke parlemen dari Dapil Jawa Timur VIII.

Di Pemilu 2019 lalu, Eko Patrio diusung PAN sebagai calon anggota DPR RI dari Dapil DKI Jakarta dan kembali terpilih. Kini, di Pemilu 2024, Eko Patrio masih diusung oleh PAN sebagai calon anggota DPR RI dari Dapil DKI Jakarta I dengan nomor urut 1.

Ayu Azhari

Perempuan yang memiliki nama lengkap Siti Khadijah Azhari ini terkenal sebagai aktris sekaligus model. Puluhan judul film layar lebar dan sinetron pernah ia bintangi. Yang paling baru adalah perannya sebagai Kartika di film bergenre drama Noktah Merah Perkawinan. Di Pemilu 2024, Ayu Azhari diusung oleh partainya, PAN sebagai calon anggota DPR RI dari Dapil I DKI Jakarta dengan nomor urut 3.

Yusuf Mansur atau Jam'an Nurchotib Mansur

Namanya banyak dikenal sebagai ustad dan pendakwah. Pria yang memiliki nama asli Jam’an Nurchotib Mansur ini diusung oleh Partai Perindo di Dapil I DKI Jakarta nomor urut 1.

Yusuf Mansur pernah terlibat dalam kasus wanprestasi. Yang paling baru pada Juni 2022, dia digugat atas masalah investasi perusahaan batu bara. Diketahui Yusuf Mansur menjabat sebagai Komisaris Utama perusahaan investasi itu. Namun ia membantah.

Rumahnya pernah digerebek 30 jemaah masjid di Cibubur, yang menagih investasi mencapai miliaran rupiah yang sudah mandek belasan tahun. Kontroversinya yang lain adalah ketika dia marah-marah di media sosial karena kesulitan mencari dana untuk usaha e-wallet miliknya, PayTren.

Gilang Dirgahari

Pria yang dikenal dengan nama Gilang Dirga merupakan seorang presenter, aktor, sekaligus pelawak nasional. Karirnya di dunia hiburan dimulai sejak 2009. Kini ia telah sukses membintangi sejumlah film, sinetron, iklan, sampai video klip. Kini Gilang Dirga mulai masuk ke dunia politik. Dia digaet oleh Partai Persatuan Pembangunan. Namanya masuk ke dalam DCT untuk anggota DPR RI. Gilang adalah nama artis terakhir yang ada di Dapil I DKI Jakarta, dengan nomor urut 6.

Harabdu atau Bedu

Bedu merupakan satu dari tiga personil grup lawak bernama Cagur. Namanya mulai dikenal publik sebagai pelawak. Dia juga kerap mengisi sejumlah film dan acara televisi nasional. Saat ini Bedu terjun ke dunia politik bersama Partai Gerindra. Namanya ditetapkan oleh KPU RI sebagai DCT untuk anggota DPR RI Dapil II DKI Jakarta dengan nomor urut 3.

Belakangan sempat ramai pemberitaan yang menyebut rekan dari Wendy Cagur dan Deni Cagur ini terlilit pinjaman online hingga menjual aset rumahnya. Namun, Bedu melalui manajemennya membantah desas-desus itu. Meskipun ia secara pribadi mengakui pernah memakai pinjol, tetapi yang sudah terverifikasi Otoritas Jasa Keuangan.

Once Mekel

Ellfonda Mekel atau Once merupakan seorang penyanyi terkenal. Once diminta bergabung bersama Dewa menggantikan Ari Lasso kala itu. Bersama Dewa, Once terlibat dalam pembuatan sebelas album. Karirnya sebagai penyanyi solo pun cemerlang, terbukti dengan terciptanya tiga album miliknya. Saat ini Once Mekel bergabung ke politik bersama PDI Perjuangan. Namanya ditetapkan oleh KPU RI sebagai DCT untuk anggota DPR RI di Dapil II DKI Jakarta dengan nomor urut 2.

Uya Kuya

Surya Utama atau lebih dikenal sebagai Uya Kuya adalah presenter kondang dan penyiar radio. Puluhan acara televisi nasional pernah ia bintangi. Sama seperti istrinya, Astrid Kuya yang terjun ke politik, Uya Kuya diusung oleh PAN sebagai calon legislatif DPR RI dari Dapil II DKI Jakarta. Sementara istrinya telah ditetapkan KPU DKI Jakarta sebagai DCT untuk anggota DPRD DKI Jakarta.

Lula Kamal

Tak hanya berprofesi sebagai dokter, Lula Kamal juga terjun ke dunia hiburan tanah air sebagai aktris. Salah satu film layar lebar yang pernah ia bintangi adalah My Idiot Brother (2014). Lula Kamal juga dikenal sebagai presenter di program televisi nasional. Kini dokter sekaligus aktris ini diusung oleh PAN sebagai calon anggota DPR RI dari Dapil II DKI Jakarta dengan nomor urut 4.

Pricilia Carla Saputri Yules

Perempuan kelahiran Surabaya ini merupakan seorang model sekaligus juru masak profesional. Karirnya sebagai model bisa dibilang cemerlang. Dia pernha memenangkan kontes kecantikan Miss Indonesia 2020 mewakili Sulawesi Selatan. Tak hanya itu, perempuan yang akrab disapa Carla Yules ini terpilih mewakili Indonesia di ajang Miss World 2022.

Carla berhasil menempati posisi enam besar di ajang bergengsi itu. Sekaligus menjadikannya sebagai orang Indonesia ke sepuluh yang berhasil menempati posisi finalis dalam sejarah Miss World. Kini Carla Yules ikut terjun ke politik sebagai kader dari Partai Perindo. Pada Pemilu 2024 ini, Carla diusung partainya sebagai calon anggota DPR RI dari Dapil II DKI Jakarta dengan nomor urut 6.

Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo

Rahayu Saraswati merupakan seorang aktris dan presenter. Dia juga merupakan keponakan dari Calon Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Rahayu yang juga kader dari partai pimpinan pamannya itu memilih untuk memperebutkan kursi di senayan sebagai anggota DPR RI. Rahayu Saraswati tergabung di Dapil III DKI Jakarta dengan nomor urut 2.

Sigit Purnomo atau Pasha UNGU

Lebih dikenal dengan Pasha, vokalis dari band UNGU ini sudah banting setir ke dunia politik sejak kisaran 2016. Dia sempat menjabat sebagai Wakil Walikota Palu, Sulawesi Tengah untuk periode 2016-2021. Di Pemilu 2024 ini, Pasha diusung oleh PAN untuk maju sebagai calon legislatif anggota DPR RI dari Dapil III DKI Jakarta dengan nomor urut 1.

Stefan Willy Umboh atau Stefan William

Anak dari pasangan blasteran Amerika Serikat dan Indonesia ini dikenal publik sebagai aktor. Dia merupakan pemeran utama dalam sinetron televisi berjudul Anak Jalanan. Stefan resmi bergabung sebagai kader PAN pada medio 2023. Dia langsung diusung oleh partainya sebagai calon anggota DPR RI dari Dapil III DKI Jakarta dengan nomor urut 8.

