Antisipasi Banjir, Pemkot Jakarta Barat Bangun Fasilitas Pompa Tambahan di Jalan Kebon Raya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Jakarta Barat membangun fasilitas untuk antisipasi banjir di Jalan Kebon Raya, Duri Kepa, Jakarta Barat berupa pompa air berkapasitas seribu liter.

"Pertama di Kebon Raya, kita menambah satu unit pompa dengan kapasitas 1.000 liter per detik," kata Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakarta Barat Purwanti Suryandari, Senin, 17 Juli 2023, seperti dikutip dari Antara.

Selain menambah kapasitas pompa air, Pemkot Jakarta Barat juga akan membangun rumah pompa baru.

Purwanti mengatakan di Kebon Raya sudah ada 4 unit pompa. Tiga di antaranya berkapasitas 500 liter per detik dan satu pompa kapasitas 100 liter per detik. "Jadi jumlahnya 1.600 liter per detik," ujarnya.

Sudin SDA Jakbar juga akan membangun rumah pompa baru, letaknya di sebelah rumah pompa lama di Kali Sekertaris dengan kapasitas seribu liter per detik. Kapasitas total bertambah menjadi 2.600 liter.

Baca Juga: WNI di Korea Selatan Selamat dari Musibah Banjir

Pengadaan dua unit pompa ditargetkan rampung pada Desember mendatang. Tahap pembangunan awal juga sudah dimulai."Sudah dibersihkan lahannya, sudah ditutup juga akses jalannya," tambahnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sudin SDA Jakarta Barat kini sedang berkoordinasi dengan PLN soal instalasi listrik di lahan fasilitas pompa air kapasitas 1.000 liter per detik itu. Pada saat ini masih ada instalasi kabel listrik di Jalan Kebon Raya. "Kami sedang koordinasi supaya kabel-kabel listrik di sana itu digeser dulu, biar pompa bisa dikerjain," kata Purwanti.

Biaya pembangunan pompa sekitar Rp 4 miliar. Dana itu bersumber dari APBD DKI Jakarta.

Sudin SDA Jakbar akan mengawasi pembangunan pompa air untuk antisipasi banjir itu untuk menjamin kualitas pembangunannya. Diharapkan penambahan kapasitas pompa air tersebut dapat mendukung upaya antisipasi banjir dan genangan air di wilayah Jakarta Barat.

Pilihan Editor: Bangun Penampungan Air, Gereja di Lebak Bulus Mampu Cegah Banjir