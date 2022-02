Harga Daging Sapi Naik, Pasokan di 20 Pasar Kabupaten Tangerang Dipastikan Aman

TEMPO.CO, Tangerang - Perumda Pasar Niaga Kertaraharja Kabupaten Tangerang memastikan pasokan daging sapi di 20 pasar aman menyusul harga daging yang terus meroket.

"Untuk stok kami pastikan aman, kami sudah melakukan peninjauan lapangan dan para pedagang daging juga memastikan untuk stok tidak ada masalah," ujar Pelaksana tugas Direktur Utama Perumda Pasar Niaga Kertaraharja Kabupaten Tangerang, Ashari Asmat kepada Tempo, Senin 28 Februari 2022.

Menurut Ashari, pedagang daging di pasar Kabupaten Tangerang saat ini mengandalkan daging lokal dan impor. "Banyak juga yang sapi lokal," ujarnya.

Ashari mengatakan harga daging sapi di 20 pasar di Kabupaten Tangerang memang melonjak dalam beberapa hari ini. "Hasil pantauan kami ke pasar-pasar Sabtu kemarin harga daging sudah berkisar Rp 130 ribu-Rp 140 ribu per kilogram," kata Ashari.

Di pasar Tigaraksa, pasar Sentiong Balaraja, Pasar Korelet dan Pasar Curug, harga daging sapi segar naik Rp 10 ribu-Rp 20 ribu per kilogram atau Rp 130 ribu-Rp 140 ribu per kilogram. Sebelumnya, harga daging Rp 120 ribu per kilogram.

Daging sapi beku juga mengalami kenaikan harga Rp 10 ribu-Rp 20 ribu. Harga daging sapi beku yang biasanya dijual Rp 80 ribu-Rp 90 ribu per kilogram, kini dijual Rp 100 Ribu-Rp 110 ribu per kilogram.

Menurut Muhamad Ali, salah seorang pedagang sapi di pasar Sentiong Balaraja, kenaikan harga tidak bisa mereka hindari karena harga sudah naik dari rantai pasok daging. "Kami hanya mengikuti dan mengambil untung tipis," kata Ali.

Bagi Ali, yang sudah 20 tahun berjualan daging sapi di pasar Sentiong, kenaikan harga daging ini tidak aneh, apalagi menjelang bulan suci Ramadan. "Kami berharap harga bisa kembali normalnya," ujarnya.

Ali mengaku saat ini dia menjual daging sapi segar impor Rp 130 ribu per kilogram. Sebelumnya, harga daging sapi segar yang dijualnya Rp 120 ribu. "Setelah naik penjualan menurun, biasanya saya bisa menjual 1,5 kwintal perhari, sekarang hanya 1 kwintal."

JONIANSYAH HARDJONO

