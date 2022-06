Riza Patria Unggah Foto Jokowi, Anies Baswedan, dan Puan: Mengharumkan Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, hari ini, mengunggah momen saat menonton Fomula E di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu, 4 Juni 2022 di akun Instagram pribadinya. Dia mengunggah sembilan foto dan satu video sekaligus. Salah satu fotonya adalah momen saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi duduk berdampingan dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani.

Dan, di samping kanan Jokowi ada Ketua Pelaksana Formula E Ahmad Sahroni, serta di kiri Puan ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Di dalam foto tersebut, Jokowi tampak sedang berbincang dengan Sahroni. Sementara itu, Puan dan Anies fokus melihat ke arah lintasan JIEC. Dan, di sebelah kiri Anies ada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

“Mengharumkan Indonesia, membahagiakan warga, menjadikan lingkungan terjaga. Hari ini kita capai ketiganya dengan kerja bersama,” cuit @arizaputra pada Ahad, 5 Juni 2022.

Wagub Riza juga menyampaikan terimakasih atas kehadiran Presiden Jokowi, Puan, dan Sandiaga Uno. Selain itu Riza juga menyebutkan ada beberapa menteri yang hadir, seperti Menteria Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Hormat kita untuk kerja keras Pak Anies Baswedan, Pak Bambang Soesatyo, Pak Ahmad Sahroni, Co-Founder Formula E Alberto Longo, ibu/bapak kami dari JakPro, seluruh panitia dan tentunya para sponsor yang telah mendukung kegiatan yang samngat bersejarah ini,” ujar Riza.

Apresiasi Padi, Gigi, Wali, dan Kotak

Riza juga menjelaskan bahwa Formula E menghadirkan hiburan dengan beberapa penampilan grup band yakni Padi, Gigi, Wali, Kotak, D’masiv, Sixtysix, Roni and Friends, DJ Una, No Weekend, Payung Teduh, Olso Ibrahim, Panji and Friends, Parade, DJ Kristien, Nu Chapter Band, DJ Helena, D’Neighbour, DJ Freta, dan lain-lain. “Acara penuh bertenaga berkat penampilan mereka.”

Selain itu, Wagub juga mengatakan bahwa balapan Formula E adalah gelaran pertama di Jakarta dan Indonesia. Menurut dia, kesuksesannya menjadi kemenangan seluruh warga. Dan semua yang terlibat menjadi pondasi suksesnya acara itu.

“Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih untuk banyak masukan, juga untuk kebaikan dan keramahan. Hormat kami untuk seluruh warga dan para penggemar Formula E di dunia,” cuit Riza Patria.

