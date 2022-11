Top 3 Metro: DKI Bikin Gedung Parkir di Glodok Gantikan Jalur Sepeda, Kematian Keluarga di Kalideres Masih Misterius

Evaluasi pun tidak menggunakan kas daerah. Pemerintah DKI bakal bekerja sama dengan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia guna mengevaluasi pemanfaatan jalur sepeda di Ibu Kota.

Dalam rapat itu, Dishub DKI juga mengusulkan anggaran pembangunan park and ride Glodok. Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Syafrin Liputo menyebut lahan ini menjadi lokasi parkir ideal bagi warga yang datang atau berangkat ke kawasan barat dan utara.

Ketua Umum Bike To Work (B2W) Indonesia Fahmi Saimima heran dengan sikap politik pemerintah DKI saat ini. Sebab, pemerintah DKI menolkan anggaran pembangunan jalur sepeda, tapi mengalokasikan dana untuk membangun lahan parkir atau park and ride di Glodok, Jakarta Barat.

TEMPO.CO , Jakarta - Berita terpopuler metropolitan pada Senin pagi dimulai dari komunitas B2W heran dengan keputusan Pemprov DKI stop perluasan jalur sepeda . Namun DKI akan membangun park and ride di Glodok, Jakarta Barat Rp 55,6 miliar.

Sepekan Bisnis: Rencana Tender Jalan Tol 41,68 T, Luhut Sebut Persiapan KTT G20 Bali The Best in History

Berita terpopuler selama sepekan terakhir dimulai dari tender dua jalan tol baru senilai Rp 41,68 triliun yang tengah dipersiapkan Kementerian PUPR.

