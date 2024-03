Gaya Hidup Mewah Harvey Moeis, Kerap Belikan Barang Mewah Termasuk Jet Pribadi untuk Keluarganya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Suami selebritas Sandra Dewi, Harvey Moeis telah ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Selatan, setelah Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk pada Rabu, 27 Maret 2024.

Menurut Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Kuntadi, Harvey diduga terlibat dalam upaya lobbying kepada sejumlah perusahaan untuk mendukung penambangan ilegal. Antara 2018 dan 2019, Harvey disebut telah menghubungi Direktur Utama PT Timah Tbk yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

"Tujuannya adalah untuk memfasilitasi penambangan timah ilegal di kawasan izin usaha pertambangan PT Timah Tbk," kata Kuntadi di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, pada Rabu, 27 Maret 2024.

Harvey menjadi tersangka ke-16 setelah Helena Lim, manajer PT QSE, yang ditahan lebih dahulu oleh Kejagung. Kuntadi mengatakan bahwa Helena terlibat dalam menyewakan alat peleburan timah.

Menurut Kuntadi, Helena memberikan fasilitas dan sarana kepada pemilik smelter di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Saat diperiksa, Helena mengklaim bahwa ia hanya menerima atau menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaannya.

Terkait jumlah kerugian negara, Kuntadi belum dapat memberikan penjelasan. Begitu juga dengan jumlah uang CSR dari PT QSE yang terlibat dalam kasus tersebut. "Masih dalam proses penghitungan. CSR hanyalah dalih," ucapnya di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, pada Selasa, 26 Maret 2024.

Ketut Sumedana dari Kejagung mengungkapkan bahwa kerugian negara akibat korupsi PT Timah di Bangka Belitung mencapai Rp 271 triliun. Sejak akhir Januari 2024, jaksa telah menyita puluhan alat berat milik CV Venus Inti Perkasa (VIP) sebagai barang bukti.

"Kerugian negara dan lingkungan akibat kejahatan itu diperkirakan mencapai Rp 271 triliun," ujar Ketut.

Sementara itu, pakar lingkungan Bambang Hero Saharjo mengatakan bahwa Kejagung telah meminta dirinya untuk mengkaji kerugian negara akibat aktivitas tambang timah tanpa izin di Bangka Belitung. Dia bekerja sama dengan Guru Besar Ilmu Ekologi Hutan Basuki Haris dari Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk menganalisis kerugian negara secara ekonomi dan ekologi akibat penambangan ilegal melalui citra satelit sepanjang 2015-2022. Mereka juga melakukan pemantauan lapangan.

"Kami terkejut melihat ada ratusan perusahaan yang terlibat dalam kasus ini," kata Bambang.

Daftar Barang Mewah Sandra Dewi dan Anaknya

Penetapan Harvey sebagai tersangka juga telah menyorot gaya hidup Sandra Dewi. Harvey diduga sering membelikan barang-barang mewah untuk sang istri. Berikut adalah beberapa barang mewah yang dimiliki Sandra Dewi.

Tas Hermes

Dalam video yang beredar di media sosial, Sandra Dewi terlihat beberapa kali menggunakan tas Hermes, seperti model 24/24 - 21 bag in volupto and swift calfskin with gold-plated hardware yang memiliki harga sekitar Rp 152 juta. Selain itu, ada juga seri lindy mini bag (limoncello) in taurillon clemence leather yang dijual mulai Rp 103 juta dan constance 24 black epsom leather with gold hardware seharga Rp 330 juta.

Sepatu Hermes

Tak hanya tas, Sandra Dewi juga sering terlihat mengenakan sepatu bermerek ternama ini dan membagikan momennya di media sosial. Contohnya, Hermes hot loafer (noir) in calfskin with iconic palladium-plated oversized kelly buckle yang dihargai sekitar Rp 29 juta dan seri destin loafer (noir) in calfskin with blake stitched sole yang dijual mulai Rp 23 juta.

Perhiasan

Saat merayakan ulang tahunnya pada 8 Agustus 2021, Sandra Dewi terlihat mengenakan gelang, cincin, dan anting-anting emas berlian. Sekumpulan perhiasan ini, hadiah dari suaminya, Harvey Moeis, disebut-sebut sebagai karya dari Mondial Jeweler, yang tentu saja memiliki harga yang tidak murah.

Mobil Rolls Royce

Pada ulang tahunnya yang ke-40 pada 2023, Harvey memberikan kado istimewa berupa satu unit mobil Rolls Royce yang harganya diperkirakan mencapai Rp 25 miliar. Mobil mewah berwarna hitam ini juga dilengkapi dengan plat nomor khusus yang menggunakan inisial nama istrinya, yaitu SDW.

Jet pribadi untuk Anaknya

Tidak hanya untuk Sandra Dewi, Harvey Moeis juga membelikan barang mewah untuk anak mereka, termasuk jet pribadi pada 2019.

Pesawat jet ini diyakini merupakan tipe Bombardier Challenger 605 yang dapat menampung 10-12 penumpang. Harga pesawat putih ini diperkirakan mencapai sekitar Rp 428,5 miliar.

ANANDA BINTANG I MELYNDA DWI PUSPITA

