Hanya Pemilik Tiket Formula E yang Bisa Masuk Ancol pada Hari Balapan 4 Juni

TEMPO.CO, Jakarta - Perhelatan balap mobil listrik Formula E akan digelar pada Ahad, 4 Juni 2022, di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) di Ancol, Jakarta Utara. Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol Ariyadi Eko Nugroho menyatakan pada tanggal itu, Ancol dan seluruh unit rekreasi di dalamnya tidak dibuka untuk umum.

"Yang bisa masuk Ancol hanya khusus pemilik tiket Jakarta E-Prix saja. Tiketnya hanya dijual melalui jakartaeprixofficial.com," ujar dia, dikutip di laman resminya, Senin, 22 Mei 2022. Tempo diizinkan mengutip pernyataan itu.

Namun, kata Eko, pengunjung tetap bisa membeli tiket Ancol Festival untuk dapat menikmati seluruh unit rekreasi Ancol seperti Dunia Fantasi, Seaworld Ancol, Ocean Dream Samudra, dan Atlantis Water Adventures sambil dapat menikmati beberapa titik layar besar nonton bareng Jakarta Eprix 2022

"Untuk tanggal 5 Juni dan seterusnya, Ancol dan seluruh unit rekreasi di dalamnya sudah dibuka kembali. Beli tiketnya di ancol.com," tutur Eko.

Persiapan Formula E

Saat ini, persiapan gelaran ajang balap internasional itu masih dilakukan. Beberapa mobil dan perlengkapan masing-masing tim juga sudah tiba, dan masih menunggu 3 pesawat kargo lagi tiga hari ke depan. "Kargo dengan pesawat carter ada 3 pesawat, (masing-masing datang) tanggal 22, 23, 24 Mei 2022," ujar dia melalui pesan WhatsApp, Senin, 22 Mei 2022.

Irawan menjelaskan masing-masing pesawat kurang lebih akan membawa 15 truk. Mobil dan perlengkapan Pit masing-masing tim tersebut juga akan diangkut ke Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara. "Untuk penampungan sementara, nanti sekitar tanggal 27 Mei dikirim ke Ancol. Semua," katanya.

Sebelumnya Irawan menyampaikan ada 22 mobil balap Formula E yang didatangkan dari Berlin, Jerman. Puluhan mobil listrik itu sebelumnya dipakai dalam seri terakhir Formula E yang digelar di Berlin, sebelum giliran Jakarta E-Prix. Formula E Berlin digelar pada 14-15 Mei lalu. Pada April 2022, Formula E diadakan di Roma.

Selain itu, Vice President Communication Formula E Jakarta Iman Sjafei menjelaskan perkembangan terbaru saat ini sirkuit on the on track, pemasangan grand stand, pagar dan segala macam masih dilakukan. Dia juga menjelaskan, untuk saat ini, persiapannya sudah ada di tangan Formula E Operations (FEO), karena mereka punya alat dan tim khusus.

Mengenai persentase persiapan, Iman masih belum memberikan secara detail karena belum dapat informasi resmi dari pihak infrastruktur dan acara. “Bolanya sekarang lagi di mereka. Kami sudah cek, mereka bilang masih on schedule banget gitu,” ujar dia melalui sambungan telepon pada 18 Mei 2022.

Fasilitas penunjang sirkuit

Fasilitas penunjang sirkuit Formula E mulai terpasang. Dari pantauan Tempo pada Kamis, 19 Mei 202 , pukul 14.44 WIB, tribun untuk kursi penonton tampak terbangun di sisi timur sirkuit. Kursi didominasi warna kuning, merah, dan biru. Persis di depan kursi itu tampak 10 tong sampah warna-warni berdiri berjejer. Warnanya kuning, biru, ungu, hijau, dan merah.

Di area sirkuit, pembatas warna biru memikat perhatian. Pembatas itu diletakkan di kiri dan kanan lintasan sebagai pengaman agar kendaraan tak keluar dari jalur. Di tengah-tengah sirkuit juga tampak panggung besar dengan penutup kain putih.

Kerangka menyerupai jembatan juga terpasang di dekatnya. Formula E Jakarta digelar di sirkuit Ancol, Jakarta Utara pada 4 Juni 2022. Pembangunan sirkuit telah rampung 100 persen yang menelan anggaran Rp 60 miliar.

Baca juga: Perusahaan Perjalanan Wisata Belum Dapat Order Jelang Formula E