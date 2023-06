DKI Bongkar Pembatas Trotoar, Heru Budi: Disaksikan Pihak Keamanan Kedubes AS

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi alias Pemprov DKI Jakarta telah membuka pembatas trotoar di depan kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS), Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Jumat malam, 9 Juni 2023.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pembongkaran beton yang menutupi trotoar tersebut dilakukan Dinas Bina Marga, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Perhubungan DKI.

"Disaksikan juga keamanan Kedubes AS," kata Heru pada Sabtu, 10 Juni 2023, dilansir dari ANTARA.

Trotoar di depan kantor Kedubes AS sudah lama ditutup dengan besi, beton moveable concrete barrier (MCB), dan kawat berduri. Alhasil, para pejalan kaki tak bisa melintasi trotoar itu.

Sebelumnya, Heru Budi menyebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri sehubungan dengan pembongkaran ini.

"Saya sudah bicara dengan Pak Dirjen Amerop (Direktorat Jenderal Amerika Eropa Kementerian Luar Negeri), sedang dikomunikasikan dengan baik oleh Kemenlu ke Kedubes AS," jelas Kepala Sekretariat Presiden itu.

Pada Mei lalu, relawan pejalan kaki Yuniarzein mengatakan permintaan pembukaan trotoar di depan kantor Kedubes AS untuk memudahkan masyarakat yang mengurus visa.

"Karena kita memberi masukan ke kedutaan Amerika untuk memberi space yang cukup besar untuk trotoarnya," ujar Zein ditemui Tempo di Taman Adodya, Jakarta Selatan, Sabtu, 3 Mei 2023.

Duta Besar AS untuk Indonesia Sung Y. Kim menyatakan bersedia membuka penutup trotoar di depan kantornya. Pernyataan ini disampaikan melalui akun Twitter resmi @USAmbIndonesia pada Selasa lalu.

"Accessibility, safety, and walkability are all important considerations for a major city like Jakarta. We have informed the Indonesian government that the U.S. would welcome the reopening of the sidewalk in front of the Embassy," demikian bunyi cuitannya pada 6 Juni 2023.

