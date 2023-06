Kualitas Udara Jakarta Buruk, Pemprov DKI akan Gelar Uji Emisi Bareng Pemda se-Jabodetabek

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan akan menggelar uji emisi bersama pemerintah daerah se-Jabodetabek menanggapi buruknya kualitas udara Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta telah bertemu dengan Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Ditjen PPKL KLHK) soal rencana ini. “Jadi mungkun dalam waktu dekat kami akan kumpul lagi dengan semua Kadis se-Jabodetabek,” kata Asep saat ditemui di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu, 17 Juni 2023.

Menanggapi buruknya kualitas udara Jakarta beberapa waktu terakhir, dia mengungkapkan sumber polusi udara terbesar di Ibu Kota berasal dari kendaraan bermotor, yaitu dari sektor transportasi hampir 67 persen.

“Itu menandakan bahwa memang sudah seharusnya warga Jakarta aware terhadap kondisi kendaraannya,” ujarnya.

Anak buah Heru Budi itu pun mengimbau warga untuk melakukan uji emisi dan menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Bahkan ia menyarankan untuk pindah ke sarana transportasi publik. Ia mengklaim sarana transportasi umum di Jakarta cukup memadai.

“Kita kerja sama dengan Pemerintah Pusat untuk memperbaiki transportasi di Jakarta, sehingga mudah-mudahan ke depannya kesadaran masyarakat menggunakan transportasi publik juga semakin banyak,” katanya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sore ini, Sabtu, 17 Juni 2023 pukul 15.52 WIB, IQAir mencatat kualitas udara Jakarta tidak sehat bagi kelompok sensitif dengan AQI US 105. Konsentrasi PM2.5 di Jakarta saat ini 7.4 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO.

Sebelumnya, Kualitas udara Jakarta berdasarkan data IQAir menduduki posisi ketiga sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia pada Kamis, 15 Juni 2023, pukul 13.15 WIB

Kualitas udara di Jakarta mencapai AQI US 141 atau berada di posisi ketiga udara terburuk setelah Minneapolis, Amerika Serikat yang berada di urutan pertama dengan AQI US 191 dan Doha, Qatar di urutan kedua dengan AQI US 149.

Pilihan Editor: Atasi Buruknya Kualitas Udara Jakarta, DKI Perketat Upaya Pengurangan Sumber Polusi