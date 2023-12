Stasiun Dukuh Atas BNI Sementara Jadi Pemberhentian Terakhir MRT Jakarta di Malam Tahun Baru 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Stasiun Dukuh Atas BNI menjadi pemberhentian terakhir rute Mass Rapid Transit atau MRT Jakarta menjelang pergantian Tahun Baru 2024 untuk sementara waktu. Keputusan ini untuk menghindari kemacetan selama perayaan.

"Untuk mencegah terjadinya penumpukan penumpang di Stasiun Bundaran HI, maka MRT Jakarta memberlakukan penyesuaian sementara rute pemberhentian terakhir sampai Stasiun Dukuh Atas BNI," kata Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo di Jakarta, Minggu, 31 Desember 2023.

Ahmad menuturkan hal ini untuk menyesuaikan kondisi Stasiun Bundaran HI saat ini yang sangat padat sebagai imbas rangkaian acara malam Tahun Baru 2024. Dia menegaskan kebijakan ini berlaku situasional. Jika kondisi Stasiun Bundaran HI telah kondusif, rute pemberhentian dapat diberlakukan normal kembali hingga Stasiun Bundaran HI.

MRT Jakarta mengimbau masyarakat yang ingin ke area Bundaran HI agar dapat turun di Stasiun Dukuh Atas BNI atau Stasiun Setiabudi Astra untuk menghindari kerumunan. Ahmad juga mengimbau masyarakat untuk tetap tertib dan menaati peraturan yang berlaku di Stasiun MRT Jakarta.

MRT Jakarta beroperasi hingga pukul 02.00 WIB saat malam pergantian Tahun Baru 2024 untuk mempermudah mobilitas masyarakat yang ingin menyemarakkan pergantian tahun di DKI Jakarta. Perubahan pola operasi tersebut sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0180 Tahun 2023 tentang Penugasan Kepada PT MRT Jakarta dan PT LRT Jakarta untuk Penyediaan Layanan Perkeretaapian Pendukung Malam Muda Mudi Jakarta Kota Global Tahun Baru 2024

PT MRT Jakarta (Perseroda) menyambut Tahun Baru 2024 dengan menggelar panggung hiburan di depan Gedung Da Vinci, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu, 31 Desember 2023, mulai pukul 19.00 WIB hingga Senin, 1 Januari 2023, pukul 01.00 WIB.

Perayaan Malam Tahun Baru Malam Muda-Mudi yang diselenggarakan di sepanjang jalan MH. Thamrin hingga Sudirman dengan menghadirkan panggung hiburan diramaikan sejumlah artis ternama. Nantinya juga akan menampilkan beragam kegiatan menarik mulai dari penampilan pesawat nirawak (drone show), air mancur (watermist show), video mapping hingga mobil hias.

