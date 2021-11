Jakarta Biennale Dimulai Besok, Libatkan Seniman dari 20 Negara

Performing art oleh Jason Lim dengan karyanya Under The Shadow of The Banyan Tree dalam Jakarta Biennale 2017 bertajuk JIWA di Gudang Sarinah Ekosistem, Jakarta, 4 November 2017. Pameran ini mengambil tiga lokasi yang berbeda yakni Gudang Sarinah Ekosistem, Museum Sejarah Jakarta dan Museum Seni Rupa dan Keramik. TEMPO/Nurdiansah