Malam Tahun Baru 2022, Alun-alun Kota Bekasi Ditutup

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat memutuskan menutup Alun-alun di Jalan Pramuka, Kecamatan Bekasi Selatan. Penutupan ini untuk mengantisipasi kerumunan dalam perayaan malam pergantian tahun 2021 ke 2022.

"Ditutup mulai pukul 20.00 WIB," kata Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Sayekti Rubiah dalam keterangannya, Jumat, 31 Desember 2021.

Ia menyebut, penutupan alun-alun berlangsung selama enam jam sampai dengan pukul 02.00 dini hari. Ia menuturkan, penutupan berdasarkan Surat Edaran Bersama Wali Kota Bekasi, Kapolres Metro Bekasi Kota, Dandim /0507 Bekasi.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, untuk merayakan malam Tahun Baru 2022 diimbau sedapat mungkin tinggal di rumah berkumpul bersama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan.

"Melakukan kegiatan di lingkungan masing-masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan," katanya sambil melakukan antisipasi menyiapkan diri dan lingkungan dalam menghadapi potensi bencana Hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor sesuai dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.

Pemerintah, kata dia, juga melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru serta pelarangan acara Old and New Year baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

"Menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk dan keluar dari mall/pusat perbelanjaan serta hanya pengunjung dengan kategori kuning dan hijau yang diperkenankan masuk," kata Rahmat Effendi.

Pemerintah daerah, kata dia, juga meminta kepada pusat perbelanjaan untuk tidak mengadakan event perayaan Nataru, kecuali pameran untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

ADI WARSONO