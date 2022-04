Korlantas Pindahkan Titik One Way Arus Mudik di Jalan Tol ke Cikampek Utama

TEMPO.CO, Jakarta - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan memindahkan titik one way atau satu arah pada arus mudik ini ke gerbang tol Cikampek Utama. Sebelumnya, sistem satu arah di jalan tol Cikampek - Kalikangkung dimulai di KM 47.

"Iya dimundurkan," ujar Kepala Bagian Operasional Korlantas Polri Komisaris Besar Polisi Eddy Djunaedi pada Jumat 29 April 2022.

Kebijakan pemindahan titik one way itu pun disambut Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo. Dengan pemindahan pintu masuk one way itu, arus lalu lintas dari Bandung menuju Jakarta bisa melewati jalan tol, dan tidak lewat arteri.

"Saat ini sedang proses pemunduran pintu masuk one way, dari km 47 ke gerbang Tol Cikatama. Dari gerbang Tol Cikampek Utama ke gerbang Tol Kalikangkung masih one way," tambah Sambodo.

Berikut rekayasa lalu lintas selama arus mudik dan arus balik di jalan tol Cikampek - Kalikangkung:

Arus Mudik

1. Kamis, 28 April 2022

Pukul 17.00 - 24.00 satu arah genap dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 gerbang Tol Kalikangkung

2. Jumat, 29 April 2022

Pukul 07.00 - 24.00 WIB satu arah ganjil dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 gerbang Tol Kalikangkung

3. Sabtu, 30 April 2022

Pukul 07.00 - 24.00 WIB satu arah genap dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 gerbang Tol Kalikangkung

4. Minggu, 1 Mei 2022

Pukul 07.00 -12.00 WIB satu arah ganjil dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 gerbang Tol Kalikangkung

Arus Balik

1. Jumat, 6 Mei 2022

Pukul 14.00 - 24.00 WIB satu arah genap dari gerbang Tol Kalikangkung KM 414 sampai KM 47 Tol Jakarta-Cikampek

2. Sabtu, 7 Mei 2022

Pukul 07.00 - 24.00 WIB satu arah ganjil dari gerbang Tol Kalikangkung KM 414 sampai KM 47 Tol Jakarta-Cikampek

3. Minggu, 8 Mei 2022

Pukul 07.00 - 24.00 WIB satu arah genap dari gerbang Tol Kalikangkung KM 414 sampai KM 47 Tol Jakarta-Cikampek

4. Senin, 9 Mei 2022

Pukul 00.00 - 03.00 WIB satu arah ganjil dari gerbang Tol Kalikangkung KM 414 sampai KM 47 Tol Jakarta-Cikampek.

