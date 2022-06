Harga Cabai di Jakarta Rp 120 Ribu Per Kilogram, PSI Sarankan Urban Farming

TEMPO.CO, Jakarta - Harga cabai rawit merah di pasar tradisional di DKI Jakarta pada Sabtu terpantau masih tinggi hingga mencapai Rp120 ribu per kilogram sejak beberapa hari terakhir.

Anggota DPRD DKI William Aditya Sarana di Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi

(Pemprov) DKI memperbanyak pasokan cabai dari luar DKI yang pasokannya masih mencukupi. "Solusi jangka pendeknya memperbanyak pasokan cabai dari daerah luar Jakarta yang masih pasokan cabai nya masih mencukupi," katanya.

Sedangkan solusi jangka panjang, ia mendorong eksekutif memetakan tanah kosong milik Pemprov DKI hingga menggerakkan warga tingkat Rukun Tetangga (RT) untuk pelaksanaan pertanian perkotaan (urban farming).

Sementara itu, berdasarkan data Informasi Pangan Jakarta yang diakses pukul 15.00 WIB pada Sabtu ini harga tertinggi cabai rawit merah mencapai Rp120 ribu per kilogram di Pasar Kalibaru, Jakarta Utara.

Sedangkan harga terendah tercatat di Pasar Cipete, Jakarta Selatan mencapai Rp9.000 per kilogram. Untuk harga rata-rata cabai rawit merah di DKI Jakarta mencapai Rp95.585 per kilogram. Meski masih tinggi, Info Pangan Jakarta mencatat terjadi penurunan harga mencapai Rp1.755 per kilogram jika dibandingkan pada Jumat, 10 Juni 2022.

Berikut data rata-rata harga sejumlah komoditas pangan pokok pada Sabtu, 11 Juni 2022, dibandingkan Jumat, 10 Juni 2022, berdasarkan data Informasi Pangan Jakarta.

1. Beras medium Rp9.653 per kilogram

2. Beras premium Rp12.217 per kilogram

3. Minyak goreng curah/kuning Rp16.208 per kilogram

4. Cabai merah keriting Rp75.625 per kilogram, naik Rp1.093

5. Cabai merah besar Rp78.717 per kilogram, naik Rp2.162

6. Cabai rawit merah Rp95.585 per kilogram atau turun Rp1.755

7. Bawang merah Rp55.707 per kilogram

8. Bawang putih Rp34.170 per kilogram

9. Ayam ras Rp41.225 per ekor

10. Telur ayam ras Rp28.639 per kilogram

11. Gula pasir Rp14.451 per kilogram

12. Tepung terigu Rp9 625 per kilogram

13. Daging sapi has Rp149.102 per kilogram

14. Daging kambing Rp145.000 per kilogram.

