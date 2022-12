DWP 2022 Digelar di JIExpo, Kapasitas Dibatasi 30 Ribu Pengunjung per Hari

TEMPO.CO, Jakarta - Ismaya Live, selaku penyelenggara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2022, memastikan telah mengikuti aturan pemerintah mengenai gelaran festival musik. DWP 2022 akan digelar pada 9-11 Desember 2022 di JIExpo Kemayoran.

Brand Consultant Ismaya Live Sarah Deshita mengatakan, kapasitas acara DWP 2022 adalah 90.000 penonton untuk tiga hari, atau 30 ribu per hari.

"Jadi untuk tahun ini memang kami targetkan 30.000 per hari dan itu sebenarnya sudah mengikuti arahan dari pemerintah juga dalam kondisi tetap mengikuti protokol kesehatan," kata Sarah saat konferensi pers DWP 2022 di Dragonfly, Rabu, 7 Desember 2022.

Sarah memastikan tidak akan ada penambahan penjualan tiket untuk festival musik itu jika tiket sudah terjual habis. Hal itu dilakukan agar tidak terjadinya over capacity pada konser yang akan berlangsung.

"Sekarang sudah ada kategori yang sold out juga," ujarnya. "Kalau sudah sold out, ya sold out, jadi nggak akan ada penambahan kapasitas di luar kapasitas yang seharusnya."

Menurut Sarah, kapasitas pengunjung di JIExpo sebenarnya dapat menampung 100.000 orang. Meski begitu, Ismaya Live memilih untuk memberi ruang lebih luas agar penonton tidak berdesak-desakan dan dapat menikmati acara musik tersebut dengan nyaman.

"Sebenernya kalau festival-festival Ismaya Live juga memang kita nggak suka yang dempet-dempetan ya karena akan ada landmark, spot foto yang kalau keramaian jadi percuma," kata Sarah.

Untuk menjaga protokol kesehatan, Ismaya Live mengimbau agar semua pengunjung DWP 2022 sudah terdaftar di PeduliLindungi dengan kategori aman. "Lebih bagus untuk antigen terlebih dahulu karena ini menyangkut banyak orang," kata Sarah.

