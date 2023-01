Polisi Ungkap Hubungan Keluarga 5 Orang Tergeletak di Kontrakan Bekasi

TEMPO.CO, Jakarta - Polisi memastikan lima orang yang ditemukan tergeletak di sebuah kontrakan, wilayah Ciketing Udik, Bantargebang, Kota Bekasi itu memiliki hubungan keluarga. Tiga di antaranya dinyatakan meninggal.

"Tiga orang meninggal dunia, sudah dilakukan autopsi dan sudah diserahkan ke keluarganya," kata Kapolres Metro Bekasi Kota Komisaris Besar Hengki, Sabtu, 14 Januari 2023.

Kelimanya masing-masing seorang perempuan berinisial AM, 40 tahun, dengan dua anak laki-lakinya yang juga meninggal, RA (18), MR (15). Dua lainnya yang masih dalam perawatan adalah MDS, adik ipar AM dan seorang perempuan berusia lima tahun anak dari AM. Mereka warga asal Cianjur yang baru sepuluh hari mengontrak di lokasi kejadian.

"MDS masih dirawat di ruang ICU RSUD Bantar Gebang, sedangkan yang satu lagi dirawat di kamar biasa, sudah mulai membaik kondisinya," ujar Hengki.

Korban meninggal dengan mulut berbusa

Polisi belum bisa memastikan penyebab apakah para korban keracunan makanan atau tidak. Hal itu karena polisi masih menunggu hasil pengecekan muntahan dan feses korban.

"Kami menunggu hasil laboratorium, masih diperiksa, kami tunggu dalam seminggu ini mudah-mudahan cepat," ujar Hengki.

Satu keluarga beranggotakan lima orang yang diduga keracunan itu ditemukan tergeletak pada Kamis, 12 Januari 2023. Dua dari lima korban meninggal dunia pada hari itu yaitu RA dan MR, kemudian disusul ibunya ketika dirawat di rumah sakit.

Tiga dari lima korban juga ditemukan dalam kondisi mulut mengeluarkan busa. Kasus itu masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.

