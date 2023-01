Survei DTKJ: 83 Persen Responden Berharap Tarif ERP bakal Mengurangi Kemacetan Jakarta

Menurut Haris, kebijakan ERP adalah bagian dari push and pull policy yang digagas sedari dulu. Tujuannya untuk menggantikan pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap .

"ERP ini adalah tahapan selanjutnya setelah metode pembatasan lalu lintas yang dulu kita pernah lakukan 3 in 1 lalu ganjil genap," kata dia kepada Tempo, Jumat, 20 Januari 2023.

