Jalur Sepeda dan Trotoar Diaspal oleh Heru Budi, KPBB: Beban Emisi 19.165 Ton per Hari

Kemacetan di area itu semakin tinggi setelah PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dicabut dan semakin banyak aktivitas masyarakat di luar rumah.

Penataan Simpang Santa yang berimbas hilangnya trotoar dan jalur sepeda itu mendapat protes dari sejumlah komunitas. Dishub DKI sudah bertemu dengan beberapa komunitas itu, yaitu Koalisi Pejalan Kaki, bike to work, Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Road Safety Asociation, dan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) pada Ahad pagi di Simpang Santa.