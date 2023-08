Begini Ujian SIM yang Baru, Praktik dan Tulis, Mulai Pekan Depan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Polisi akhirnya memutuskan mengubah materi ujian SIM atau Surat Izin Mengemudi mengikuti kritik luas dari masyarakat di media sosial. Penyesuaian antara lain dengan menghapus ujian praktik dengan berkendara zig-zag dan lintasan serupa angka 8.

Polisi menyatakan mengubah menguji per item dalam materi ujian praktik SIM sebelumnya menjadi merangkainya sedemikian rupa seperti yang dihadapi masyarakat saat berkendara di jalan raya. Alasan lainnya, menerima masukan dari masyarakat bahwa tes dengan lintasan angka 8 menyulitkan.

“Kami mencoba berimprovisasi,” kata Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Firman Shantyabudi di Satuan Penyelenggara Administrasi atau Satpas SIM Polda Metro Jaya yang berlokasi di Daan Mogot, Jakarta Barat Jumat 4 Agustus 2023.

Perubahan lintasan ujian praktik SIM dilakukan dengan mengakomodir empat materi ujian praktik dengan ukuran lintasan yang sudah diperlebar dan tidak ada lagi tes melaju zig-zag. Tes di lintasan berbentuk angka 8 juga diganti dengan lintasan berbentuk huruf S, dengan lebar lintasan yang diperlebar dari sebelumnya 1,5 menjadi 2,5 kali lebar kendaraan.

"Nanti pada Senin, diharapkan masing-masing jajaran mulai tingkat polres bisa menerapkan ujian seperti yang kita lihat pada sore ini," kata Firman menambahkan.

Jurnalis melakukan uji coba sirkuit baru untuk ujian praktik mengemudi dalam pembuatan SIM C di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat, Jumat, 4 Agustus 2023. Korlantas Polri resmi mengubah sirkuit untuk ujian praktik pembuatan SIM C dari bentuk angka 8 dan zig-zag menjadi huruf S. Materi praktik ujian SIM C yang baru bertujuan mempermudah masyarakat dalam pembuatan SIM C baru, tanpa mengurangi keselamatan dan keahlian berkendara sepeda motor, serta mempersingkat proses ujian menjadi satu sirkuit. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

Di bagian ujian teori, polisi menyediakan materi yang bisa dipelajari lebih dulu oleh setiap pemohon SIM. Firman menyebut peluncuran Buku SIM A dan SIM C. Dia memastikan, sebanyak 65 soal applikatif di bagian ujian tulis berasal dari dalam buku-buku itu.

“Moga-moga tidak ada lagi orang bilang, 'kami belum belajar, bagaimana mau lulus',” katanya sambil menambahkan, pembaruan materi uji dan penyesuaian yang dilakukan hari ini adalah bentuk transparansi Polri.

ADVIST KHOIRUNIKMAH

