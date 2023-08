Top 3 Metro Berita Terkini: PIK 2 dan Polusi Udara Jakarta yang Memburuk

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Metro Berita Terkini, Kamis 17 Agustus 2023, dipuncaki artikel dari kawasan Pantai Indah Kosambi atau yang dikenal sebagai Pantai Indak Kapuk 2 (PIK 2). Pembangunan kawasan itu justru dianggap membuka peluang bisnis bagi sebagian warga Desa Lemo, Kabupaten Tangerang.

Dua artikel lainnya berasal dari polusi udara Jakarta yang memburuk saat musim kemarau ini. Yang pertama mengungkap pernyataan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ad Interim Sandiaga Uno. Isinya, komitmen meninggalkan mobil dan beralih ke kendaraan umum dan lari ke kantor.

Lalu, instruksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal bekerja dari rumah atau WFH untuk mengatasi masalah kualitas udara Jakarta yang mendapat kritikan dari sejumlah kalangan. Siapa saja mereka? Lalu, apa kata mereka? Artikel ini merangkumnya.

Berikut Top 3 Metro Berita Terkini, Kamis 7 Agustus 2023, selengkapnya,

Pembangunan kawasan Pantai Indah Kosambi (PIK 2) membuka peluang bisnis bagi Buang Jamalulayel, warga Desa Lemo, Kabupaten Tangerang. Dengan langkah bersemangat, Buang menunjukkan kontrakan empat pintu di depan rumahnya di Kampung Tanah Preman, Desa Lemo, Kecamatan Teluknaga.

Lelaki 45 tahun yang bekerja sebagai nelayan ini membuka satu persatu pintu kontrakan dan memperlihatkan kamar petak sekitar berukuran 4 x 4 meter. "Alhamdulillah kontrakan ini sekarang sudah terisi penuh, dan ini menjadi sumber pendapatan baru saya," ujar Buang kepada Tempo di lokasi, Kamis, 10 Agustus 2023.

Dia menyebutkan, tarif kontrakan sebesar Rp 500 ribu sampai Rp 750 ribu per orang setiap bulan. Satu kamar kontrakan bisa dihuni 2-4 orang.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ad Interim Sandiaga Uno menyatakan akan meninggalkan mobil dan beralih ke kendaraan umum dan lari ke kantor sebagai salah satu upaya mengatasi polusi udara Jakarta yang kian memburuk.

Sandiaga bahkan menambahkan dirinya tidak akan menggunakan mobil listrik yang selama ini dianggap minim menyumbang gas emisi.

“Saya mulai menggunakan kendaraan umum dan lari ke kantor sebagai bagian dari menurunkan polusi yang ada di Indonesia,” ujarnya dalam The Weekly Brief with Sandi Uno yang digelar di Jakarta, Senin, 14 Agustus 2023 seperti dilansir dari Antara.

Instruksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal bekerja dari rumah atau WFH untuk mengatasi masalah kualitas udara Jakarta mendapatkan kritikan dari sejumlah kalangan. Siapa saja mereka? Lalu, apa kata mereka?

Kebijakan reaktif bersifat temporer

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menilai kebijakan itu sebagai kebijakan reaktif yang bersifat temporer.

"Tidak sustainable maupun bisa tuntas menyelesaikan masalah polusi udara Jakarta," kata Shinta kepada Tempo, Selasa, 15 Agustus 2023.