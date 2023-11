Cerita Penonton Konser Coldplay Jakarta: Salah Satu Pengalaman Terbaik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Konser Coldplay di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) berlangsung lancar pada Rabu malam. Pergelaran musik perdana dari grup band asal London, Inggris itu berhasil memberi kesan yang sangat mendalam bagi seluruh penggemar.

"One of the best experiences. Salah satu band terbaik yang bisa tampil di sini," kata Fian, salah seorang penggemar Coldplay, saat ditemui TEMPO di Stadion GBK, Rabu, 15 November 2023.

Fian menyebut meskipun konser itu hanya diselenggarakan satu hari saja, tapi sangat berkesan bagi masyarakat. "Pastinya kami tunggu kapan datangnya ke sini," ujarnya.

Fian yang merupakan penonton di kategori tiket Festival menyebut sudah mempersiapkan diri untuk menonton konser sejak Mei. Proses rebutan tiket atau war harus dia hadapi sebelum akhirnya berhasil mendapatkan sejumlah tiket.

"Kebetulan saya tangan pertama. Jadi, saya war langsung ke website. Saya pakai dua akun dapat 8 tiket," ucapnya.

Fian mengatakan kedelapan tiket itu dibagikan ke teman-temannya agar dapat menonton Coldplay bersama-sama. "Enggak ada yang dijual tiket-tiketnya. Karena kami semua suka Coldplay, jadi kami pakai semua," tuturnya.

Berdasarkan pantauan TEMPO, konser ini dimulai sejak pukul 8.00. Penyanyi lokal seperti Maliq and D'Essentials juga turut meramaikan konser ini. Kemudian secara resmi konser selesai pada pukul 22.55.

Polisi Terima Laporan 73 Orang Tertipu Pembelian Tiket Konser Coldplay

Polres Jakarta Pusat menerima laporan ada 73 orang yang tertipu karena tidak menerima tiket konser Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno padahal sudah melakukan pembelian..

"Betul sudah ada 73 orang yang datang melapor ke Polres. Jadi bukan karena tiket palsu, tetapi mereka sudah beli tapi enggak dapat tiket," kata Kasatreskrim Polres Jakarta Pusat, Komisaris Chandra Mata Rohansyah, Rabu, 15 November 2023 seperti dilansir dari Antara.

Chandra menyebut berdasarkan laporan yang masuk, para penjual tiket itu membeli tiket Coldplay dari pembeli lainnya (reseller). Sehingga, penjual tersebut terus melakukan komunikasi dengan orang yang menjual tiket Coldplay.

Selain itu, pihak penjual juga terus berkomunikasi dengan para pembeli dan terus mengusahakan agar bisa mengembalikan uang pembeli ataupun mengganti kerugiannya.

"Yang menjual tiketnya juga sudah komunikasi dengan para korban. Nah para pembeli ini juga sudah komunikasi. Tapi apapun ceritanya kerugian harus diganti karena dari para pembeli itu ada beberapa yang minta uangnya dikembalikan," jelas Chandra.

Chandra menyebut hingga saat ini pihaknya masih memeriksa berapa total kerugian dari korban tiket tersebut dan berusaha menenangkan para korban yang merasa dirugikan karena gagal mendapatkan tiket konser Coldplay.

